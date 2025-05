Nur fünf Klubs zahlen mehr Strafe als Dynamo - Und ein Ende ist noch nicht in Sicht!

Dresden - Mit der letzten Strafe ist Dynamo Dresden auf Platz sechs aller deutschen Profivereine gesprungen. Mit den 62.640 Euro aus dem Spiel bei Hannover 96 II hat die SGD in der Saison 2024/2025 bisher 241.160 Euro an Geldstrafen vom DFB erhalten. Nur Köln, Union, der Karlsruher SC, Bayern und der HSV haben mehr. Bisher, weil die Strafen aus den Spielen in Rostock und Mannheim stehen noch aus.