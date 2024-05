Nun also doch: Gefeuerter Thomas Brendel wird neuer Sport-Geschäftsführer bei Dynamo!

Dresden - Das Vorstellungsgespräch bei Dynamo Dresden kostete Thomas Brendel den Job beim FSV Frankfurt, nach einer Anstellung bei der SGD sah es zunächst trotzdem nicht aus. Nun hat sich das Blatt gewendet, am Mittwoch erhielt der 47-Jährige den Zuschlag als neuer Sport-Geschäftsführer an der Elbe.

Bis vergangenen Samstag war Thomas Brendel (47) noch beim FSV Frankfurt tätig. © Imago / Eibner

Brendel soll zeitnah auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden und die Verantwortung für den gesamten sportlichen Bereich übernehmen, wie der Drittligist mitteilte.

"Wir haben uns bei unserem Auswahlprozess in den zurückliegenden Wochen intensiv mit verschiedenen Bewerbern beschäftigt und uns am Ende für Thomas Brendel entschieden, da wir davon überzeugt sind, mit ihm in den kommenden Jahren unsere Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen", erklärte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Ziegenbalg (37).

Der gebürtige Bad Homburger tritt damit an die Seite der beiden anderen Geschäftsführer David Fischer (39, Kommunikation) und Stephan Zimmermann (37, Finanzen), die die sportlichen Aufgaben nach der Freistellung von Ralf Becker (53) interimsweise bewältigt hatten.

"Zuerst möchte ich mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen des Vereins bedanken. Die vorangegangenen Gespräche waren stets professionell und von gegenseitigem Respekt geprägt", so Brendel selbst.

"Ich bin sehr stolz, mit dieser Verantwortung betraut zu werden und bei einem solch großen Verein arbeiten zu dürfen."