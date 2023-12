Beim Ost-Rivalen: Papa von Dynamo-Verteidiger Ehlers hat einen neuen Job!

Uwe Ehlers (48), Vater von Dynamo-Profi Kevin Ehlers (22), leitet künftig die Nachwuchsakademie von Hansa Rostock. (Archivfoto) © Picture Point / Gabor Krieg

Zum Jahreswechsel übernimmt Ehlers Senior an der Ostsee das Amt des Leiters der Nachwuchsakademie, wie die Mecklenburger am Freitag mitteilten.

"Ich bin sehr dankbar für die fast zehn Jahre, in denen ich als Co-Trainer der Profimannschaft arbeiten durfte und stolz auf das, was wir gemeinsam als Team für den Verein erreichen konnten – allen voran der Aufstieg in die 2. Liga", so der Ex-Profi.

Und er fügte an: "Ich freue mich nun aber auf ein neues Kapitel beim FC Hansa und die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe im Nachwuchsbereich, der mir aus verschiedenen Funktionen als Trainer und bis zuletzt auch als Verantwortlicher für die Hansa-Perspektivspieler bekannt ist."



Der 48-Jährige stand in den Neunzigern selbst 120 Mal für die Hansestädter auf dem Platz - natürlich als Innenverteidiger. Anschließend verließ er den hohen Norden und heuerte beim TSV 1860 an, weshalb Kevin auch in München geboren wurde.