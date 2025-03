Dynamo in Essen live: Thomas Stamm weiß, was RWE-Spieler frühstücken

Essen - Hält die Serie an der Hafenstraße? Am Mittwoch ließ Dynamo Dresden trotz vieler Chancen gegen den BVB II (0:0) zwar Federn, blieb aber im dritten Spiel ungeschlagen - und obenauf im Aufstiegsrennen. Zum Abschluss der Englischen Woche wartet heute ab 14 Uhr mit Rot-Weiss Essen allerdings ein echter Brocken.

Beide Mannschaften kennen sich gut, immerhin wohnte man zum Winter-Trainingslager im türkischen Lara Tür an Tür im selben Hotel.

Dort legte RWE wohl auch den Grundstein für eine bislang furiose Rückrunde. Essen ist aktuell das Team der Stunde und holte vor dem 0:1-Rückschlag bei Viktoria Köln unter der Woche überragende sechs Siege aus sieben Partien.

In unserem Liveticker zum Duell am 29. Spieltag der 3. Liga bleibt Ihr am Ball!