Sein Debüt gab er schon! Dynamo bindet dieses Top-Talent für die kommenden Jahre

Dresden - Gegen Bohemians Prag durfte er den mitgereisten Fans schon einmal zeigen, was er draufhat, demnächst soll sein Name auch den Nicht-Insidern ein Begriff sein: Dmytro Bogdanov (16) ist Dynamo Dresdens Top-Juwel aus dem eigenen Nachwuchs.

"Mit Dmytro haben wir ein vielversprechendes Talent in den Reihen unserer Nachwuchsspieler. Durch seine körperliche Präsenz sowie Geschwindigkeit und Technik verfügt er bereits über gute Grundlagen, um von uns in den kommenden Jahren kontinuierlich an die Profimannschaft herangeführt zu werden. Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg mit ihm fortsetzen zu können", sagt Sport-Geschäftsführer Ralf Becker (52).

Nach Kyrylo Melichenko (24, Foto) ist Bogdanov der Zweite, der als Ukraine-Flüchtling bei der SGD eine neue sportliche Heimat findet. © Max Patzig

Sein offizielles Debüt für Dynamo feierte der Stürmer bereits vor über einem Jahr. Am 13. August 2022 kam er zum ersten Mal in der B-Junioren-Bundesliga im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena für 19 Minuten zum Einsatz.

Im Lauf der Saison schoss er in sieben Spielen noch drei Tore. Seit Sommer spielt er sowohl in der B- als auch in der A-Junioren-Bundesliga. In beiden Wettbewerben zusammen brachte er es seit August in seinen Partien schon auf fünf Treffer.

Und dann hatte er eben seinen großen Auftritt vor kleiner Kulisse beim 7:0-Testspielerfolg der Profis bei Bohemians Prag. Dort wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt und markierte die Tore zum 6:0 und 7:0.

Er deutete an, was er kann und wie wertvoll er bei guter Entwicklung und Verletzungsfreiheit für die SGD in der Zukunft noch werden kann. Umso glücklicher ist der Verein, dass der Ukrainer seine Unterschrift für die kommenden Jahre gesetzt hat.