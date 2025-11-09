Sportchef-Beben in Dresden: Dynamo trennt sich von Thomas Brendel

Dresden - Falls noch irgendjemand daran gezweifelt hat, wurde er beim 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg sicherlich auch vollends überzeugt. Dynamo Dresdens Kader ist so nicht zweitligatauglich. Im Winter muss noch einiges passieren. Die Frage ist aber, wer soll sich kümmern? Denn Sportchef Thomas Brendel (49) darf nicht mehr!

Dynamo Dresden hat sich von Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel (49) getrennt! © Lutz Hentschel

Das bestätigte die Sportgemeinschaft am Sonntagnachmittag, nachdem TAG24 bereits zuvor exklusiv berichtet hatte.

"In den zurückliegenden Wochen mussten wir als Gremium vermehrt feststellen, dass es in der Leitung des Vereins zu größeren Unstimmigkeiten und Differenzen kam, die sich zunehmend verstärkt haben. Aufgrund dessen und mit Blick auf die sportliche Situation fehlt unsererseits das Vertrauen, dass wir mit Thomas Brendel als Geschäftsführer Sport die gesteckten Ziele erreichen können", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig (67) in der Mitteilung zitiert.

Nach der siebten Saisonniederlage hatte Brendel selbst noch erklärt: "Wir haben jetzt schon drei Monate rum und haben natürlich dann schon einige Erkenntnisse sammeln können. Diese Erkenntnisse fließen natürlich auch in die Wintertransferperiode ein."

"Teilweise sind das Erkenntnisse, die uns schon bekannt waren, teilweise sind es aber dann auch neue Sachen, wo wir sagen, hey, da müssen wir vielleicht auch noch mal was machen. Da müssen wir uns noch mal umschauen. Natürlich machen wir uns darüber Gedanken und sind da stets tagtäglich damit beschäftigt."

Zumindest bis zum Freitag ... denn nach TAG24-Informationen ist in Dynamos sportlicher Abteilung schon da der erste und größte Kopf nach dem schlechtesten Saisonstart aller Zeiten in der 2. Liga gerollt.

In der Nacht nach dem 1:2 musste der Sportgeschäftsführer seinen Posten räumen. Es dürfte gleichzeitig die letzte Entscheidung des alten Aufsichtsrats gewesen sein, am kommenden Samstag wird neu gewählt.