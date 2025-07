Stamms Personal-Puzzle: Startet Dynamos Chefcoach mit dieser Elf in die neue Saison?

Zwickau - "Das Wichtigste ist, dass wir ein bisschen rauskristallisieren, welche ist vielleicht im Moment unsere erste Elf?", hatte Dynamos Coach Thomas Stamm (42) vor dem Mini-Turnier in Westsachsen gesagt. Stellt sich die Frage: Wie viel Stamm-Elf war denn in den zwei 45-Minuten-Kicks drin?

"Die, die in den zweiten 45 Minuten gespielt haben, sollten sich auch nicht sicher fühlen. Es kann sich viel verändern, wir werden wie letztes Jahr nicht nur elf oder zwölf Spieler brauchen", erklärt Stamm.

Ausnahmen werden wohl die beiden Innenverteidiger David Kubatta (21) und Lukas Boeder (28) sein, die bei beiden Gegentoren nicht gut aussahen. Auch schon eine Woche zuvor gegen Prag (2:4) klingelte es unter diesem Abwehr-Duo in 18 Minuten gleich viermal.

Tatsächlich könnte bis auf zwei, drei Ausnahmen gegen den Turniersieger Wolfsburg die Elf gespielt haben, die am 3. August in Fürth auch auflaufen wird.

"Zwei Wochen vor Rundenstart ist vieles möglich, die Jungs können sich zeigen. Wir haben gesagt, wir wollen langsam in so eine Richtung gehen, nehmen da natürlich Spiel- und Trainingseindrücke mit."

Beim Abwehr-Duo Lukas Boeder (28, r.) und David Kubatta (21, l.) klingelte es mal wieder mehrfach. © picture point/Sven Sonntag

"So, wie die Jungs in den ersten 45 Minuten damit umgegangen sind - und du kannst nach 20 Minuten mit 3:0 führen - will ich, dass sie sich mit der Art und Weise aufdrängen."

Logisch, dass zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht viele oder gar alle Entscheidungen in Sachen Startformation gefallen sind.

Zumal Dresdens Coach auch ankündigte, dass Niklas Hauptmann (29) nächste Woche wohl wieder voll trainieren kann. "Es gibt schwierige Entscheidungen, so muss es sein", erklärt der Schweizer.

"Wenn wir Konkurrenzkampf wollen, auch wenn wir uns noch mal verstärken wollen, wird es immer wieder schwierige Entscheidungen geben. Die werden nicht immer richtig sein, die Frage ist: Wie gehen die Jungs damit um?"