Im Paradies von St. Tropez: Dynamo-Keeper Tim Schreiber macht seiner Lilly einen Heiratsantrag
St. Tropez (Frankreich) - Er ist der Fels in der Brandung bei Dynamo Dresden, hatte in der Rückrunde einen enorm wichtigen Anteil am Klassenerhalt. Nun schwebt Tim Schreiber (24) mehr denn je auf Wolke sieben.
Der Torhüter ging am Sonntag im französischen St. Tropez auf die Knie und machte seiner Freundin Lilly (23) in der Abenddämmerung einen Heiratsantrag. Die von ihren Emotionen übermannte Lilly sagte "Ja". "Ich habe den Antrag sehr lange geplant und hatte früh eine genaue Vorstellung, wie es ablaufen soll", sagt Tim Schreiber im Gespräch mit TAG24.
Bereits im Sommer 2025 urlaubte Tim mit seinen Kumpels in St. Tropez, der Torhüter erzählte dann einem von seinen Freunden von seinem Plan. Die größte Herausforderung war dabei gar nicht die verbale Geheimhaltung, sondern das Verstecken des Ringes. "Es war sehr, sehr schwer, denn manchmal musste ich sagen, dass sie nicht in meine Tasche schauen soll, aber trotzdem hat sie nichts geahnt", berichtet Schreiber stolz.
Unter dem Vorwand eines Picknicks mit Freunden lockte Tim seine Lilly schließlich in die bekannte Bucht von Pampelonne-Ramatuelle. "Der Antrag war für mich extrem schön, weil ich nicht vorbereitet war. Ich habe mich auf die Picknick-Decke gesetzt, weil ich dachte, dass wir jetzt etwas essen", sagt die 23-Jährige lachend.
Als Tim sie dann bat, wieder aufzustehen und seine Rede begann, dämmerte es der jungen Frau, die BWL studiert, modelt und eine Agentur für Social-Media-Marketing betreibt, langsam.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Nachdem Tim Schreiber seine Lilly das erste Mal gesehen hatte, ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf
"Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur geweint, weil Tim eine so süße Ansprache gehalten hat", erinnert sich Lilly am Telefon mit TAG24. Nach dem Antrag gingen sie noch schön essen und genossen den Abend als frisch Verlobte.
2022 sahen sich die beiden das erste Mal in einer Bar in Kiel. Tim Schreiber spielte damals bei Holstein, doch Lilly war vergeben. Aus dem Kopf bekam der Torhüter seine Traumfrau nie. Als er 2024 feststellte, dass die 23-Jährige nun Single ist, wagte er im Herbst einen Anlauf über Social Media und ließ nicht locker. "Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich meine Seelenverwandte gefunden habe", sagt der Keeper.
Seit 2. Februar 2025 sind die beiden offiziell zusammen, zogen im vergangenen Sommer in eine gemeinsame Wohnung in einem ruhigen Teil von Dresden. "Jeder, der Tim näher kennt, weiß und sagt, dass er das größte Herz hat, was man sich vorstellen kann", schwärmt Lilly.
"Wir stehen auf, lachen gemeinsam, schaffen zusammen Erinnerungen und die Zeit fühlt sich so zeitlos an. Wir haben ein so großes Gefühl von einem Miteinander und das macht sie zum wichtigsten Menschen in meinem Leben", umschreibt Tim seine große Liebe zu Lilly.
Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, steht noch nicht fest. "Das lassen wir ruhig angehen und besprechen alles mit unseren Familien", erklärt Tim. Jetzt genießen die beiden Verlobten erst einmal noch ihren Urlaub im französischen Paradies, ehe es wieder zurück in den Alltag nach Dresden geht.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, privat