Training abgebrochen! Dynamos wichtigster Mann fehlt wohl in Lübeck

Dresden - Das Bruderduell am Samstag zwischen Marius und Niklas Hauptmann steht mehr denn je auf der Kippe.

Niklas Hauptmann (27, l.) musste das Training abbrechen, sein Einsatz in Lübeck ist unwahrscheinlich. © Lutz Hentschel

Der Lübecker, der am heutigen Donnerstag seinen Geburtstag feiert, scheint nach seinem Muskelfaserriss noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Der Dresdner brach am Vormittag das Training ab. Trainer Markus Anfang schätzte die Möglichkeit, dass "Haupe" am Freitag mit im Bus sitzt, als "gering" ein.

Für Dynamo wäre der Ausfall ein herber Rückschlag, Hauptmann war in den ersten fünf Partien der bestimmende Mann.

Der 27-Jährige bekam am Dienstag im Training einen Schlag auf den Muskel oberhalb des Knies, er ging danach zum Arzt, ließ es behandeln.

Es sah nicht weiter schlimm aus, denn "er hat am Mittwoch die Einheit mitgemacht. Das ging auch einigermaßen. Allerdings hat er heute die Einheit abgebrochen, er konnte nicht weiter trainieren", so Anfang zu Spieltagspressekonferenz am Donnerstagmittag.

"Hinter ihm steht mehr als ein großes Fragezeichen. Müsste ich es jetzt einschätzen, ob er mitfährt, würde ich sagen, sehr gering."