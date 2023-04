Underdog Rot-Weiß Essen? Dynamo sollte heute gewarnt sein!

Wie immer stand dabei in dieser Trainingswoche weniger der Gegner als die eigenen Tugenden auf der Agenda. "Wenn wir das machen, sind wir ganz gut gefahren", so Anfang.

Also eigentlich Ansporn genug, um nach dem Sieg in Osnabrück vom vergangenen Wochenende die Spannung hochzuhalten! Doch Dynamos Coach erwidert: "Du kannst nicht permanent die Spannung hochhalten. Du musst das letzte Spiel abhaken, regenerieren und dann baust du die Spannung auf das nächste Spiel auf."

"Wir wissen, was taktisch auf uns zukommt. Alles andere betrifft das, was wir machen können. Auf welchem Tabellenplatz der Gegner steht oder wir, da reden wir überhaupt nicht drüber", sagt auch Markus Anfang (48).

Im Hinspiel an der Hafenstraße traf Manuel Schäffler (34, r.) erst in der 89. Minute zum 1:1. © Picture Point/Gabor Krieg

Doch auch der 48-Jährige weiß: Essen ist keine Laufkundschaft.

Die Ruhrpottler zwangen am vergangenen Spieltag den starken Zweiten Freiburg II mit 2:0 in die Knie, mit "kämpferischen Tugenden und Leidenschaft, die sie in ihr Spiel mit reinbringen", wie Anfang RWE bescheinigt. "Es wird wie immer kein leichtes Spiel. So eine Partie wie gegen Freiburg musst du erst mal für dich entscheiden."

Außerdem sollte Schwarz-Gelb das Hinspiel Warnung genug sein, um nicht allzu leichtsinnig zu agieren. Erst spät glich Anfangs Team da zum 1:1-Endstand aus:

"Das war ein schweres Spiel für uns und ich gehe davon aus, dass Essen uns genauso Paroli bieten wird, wie es auch bei anderen Vereinen in der Liga der Fall war."

Mit im Schnitt über 26 Jahren kommt auf alle Fälle eine der erfahrensten Drittliga-Mannschaften nach Dresden - und das sicherlich nicht nur für einen Stadtrundgang!