Was Dynamos Marx mit Bayerns Thomas Müller gemeinsam hat

Jan-Hendrik Marx (M.) ist nicht zum Ausruhen nach Dresden gewechselt. Er will angreifen. © Lutz Hentschel

"Auch bei dem Schritt nach Dresden gab es keine zwei Meinungen. Sie hat sofort gesagt, dass ich das machen soll! Wir wollen auch wieder voll angreifen und da bin ich dankbar, dass sie mich unterstützt."



Marx selbst hilft bei Heimatbesuchen auch gern mal im Stall aus. "Auf meine Füße passe ich aber schon auf", gibt er zu. Denn die braucht er schließlich noch.

Der Rechtsverteidiger hofft nach einer zuletzt schwierigen Phase in Braunschweig auf einen Neuanfang in Dresden.

"Ich will es dem Trainer so schwer wie möglich machen. Am Ende liegt es natürlich an einem selbst", so der gebürtige Hesse. "Ich will Gas geben im Training, will zeigen, warum ich den Schritt hierher gemacht habe."

Die Einstellung passt schon mal und für Marx ist klar: "Am Ende kommt immer das bei rum, was man investiert!"