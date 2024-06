Vierter Neuzugang perfekt: Dynamo holt Zweitliga-Verteidiger aus Braunschweig!

Dresden - Während es bei anderen Vereinen in Sachen Transfers rund geht, ist es bei Dynamo Dresden noch recht ruhig. Nach Torhüter Tim Schreiber (22), Mittelfeldspieler Aljaz Casar (23) und Abwehrtalent Dennis Duah (20) steht nun mit Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (29) aber der vierte Neuzugang fest.

Jan-Hendrik Marx (29) ist der vierte Neuzugang bei Dynamo Dresden. © Daniel Reinhardt/dpa

Das gab die Sportgemeinschaft am Montagnachmittag offiziell bekannt. Da sein Vertrag bei den Löwen auslief, wird keine Ablöse fällig.

"Mit Jan-Hendrik erhalten wir einen Spieler, der aufgrund seiner Persönlichkeit sowie der Einstellung zu seinem Beruf unserem Team absolut gut tun wird"; erklärte Geschäftsführer Kommunikation David Fischer (39) im Zuge des Transfers.

"Jan kann auf der rechten Seite alle Positionen begleiten, vorzugsweise als Rechtsverteidiger. Er besticht durch eine giftige, intensive und leidenschaftliche Spielweise", fügte der 39-Jährige an.

Dort hat Dynamo auch Bedarf, denn zuletzt stand neben Kyrylo Melichenko (24), der mit Kreuzbandriss ausfiel, kein etatmäßiger Verteidiger für die rechte Seite im Kader.

So musste dort oft Claudio Kammerknecht (24) aushelfen. Gut möglich, dass er unter seinem ehemaligen Freiburg-Coach Thomas Stamm (41) wieder in die Innenverteidigung rückt.

Mit Paul Lehmann (19) kehrt für die rechte Seite ein gebürtiger Dresdner zurück, er war zuletzt an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. Die Meinungen zu Marx gehen derweil etwas auseinander. In der vergangenen Saison stand er in der Liga und dem DFB-Pokal insgesamt nur achtmal auf dem Rasen.