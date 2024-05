Was für ein Aufstieg! Dynamos Torwart wechselt zum deutschen Vizemeister

Dresden - Mit der Verpflichtung von Tim Schreiber (22) als erster Torwart war das Aus für Stefan Drljaca (25) bei Dynamo Dresden beschlossene Sache. Die Sachsen verpassten den Aufstieg in die 2. Bundesliga , für den Keeper geht es jetzt aber richtig die Karriereleiter hoch.

Stefan Drljaca (25) entwickelte sich bei Dynamo Dresden zum sicheren Rückhalt, nun wechselt er zum Vizemeister nach Stuttgart. © Lutz Hentschel

Denn der Schlussmann wechselt nach Informationen der Bild zum Vizemeister VfB Stuttgart.

Die Schwaben spielen in der kommenden Saison sogar Champions League. Hinter Alexander Nübel (27) soll Drljaca mit Fabian Bredlow (29) um die Nummer zwei kämpfen. Noch am Dienstag soll der Vertrag bis 2027 perfekt gemacht werden.

Gut denkbar aber auch, dass Drljaca in der 3. Liga bleibt, denn der VfB II machte am letzten Spieltag in der Regionalliga Südwest den Aufstieg klar, fing Stadtkonkurrent Stuttgarter Kickers noch ab.

Dennis Seimen (18), der das Tor der U23 hütet, soll angeblich verliehen werden. Florian Schock (22) verlässt den Verein.

Drljaca wechselte vor zwei Jahren vom BVB II nach Dresden, verpasste mit der SGD zwei Jahre in Serie den Aufstieg um nur einen einzigen Punkt.

In der abgelaufenen Spielzeit verletzte er sich beim Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld im Dezember schwer, musste nach einem Muskelbündelriss operiert sogar werden.