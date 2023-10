Wehwehchen bei Dynamo-Duo: So steht es um Borkowski und Meißner

Dresden - Gespannte Blicke am Mittwoch beim Dynamo-Auftakt in die Woche nach dem 3:2-Sieg in Ulm: Dennis Borkowski (21) musste beim SSV nach 75 Minuten mit einer Knöchelverletzung raus. Ist er dabei, kann er trainieren? Ja! Am Nachmittag übte er außerhalb der Truppe zusammen mit Lucas Cueto (27) und Athletik-Trainer Matthias Grahé (54).