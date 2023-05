Drei Spieltage vor Schluss: Ex-Zwickauer Joe Enochs soll den Jahn retten!

Regensburg - Wird er zum Retter in der Not? Nur einen Tag nach der Freistellung von Mersad Selimbegovic (41) hat der akut abstiegsbedrohte SSV Jahn Regensburg den US-Amerikaner Joe Enochs (51) als dessen Nachfolger präsentiert.

Und er fügte an: "Zudem möchte ich den Verantwortlichen des FSV Zwickau für die konstruktive Herangehensweise danken, die es möglich macht, den dort noch bestehenden Vertrag aufzulösen, damit Joe Enochs sofort beim SSV Jahn beginnen kann."

Der frühere Coach des VfL Osnabrück und FSV Zwickau unterschrieb einen ligaunabhängigen Vertrag bis Sommer 2024 und leitete am Mittwoch bereits die erste Trainingseinheit.

Das verkündete der Tabellensiebzehnte der 2. Bundesliga am Mittwochnachmittag auf der vereinseigenen Homepage.

Für den FSV Zwickau hat sich die Entlassung von Joe Enochs (51) nicht ausgezahlt. Die Schwäne stehen kurz vor dem Abstieg aus der 3. Liga. © Picture Point / Gabor Krieg

Im Moment befindet sich der Jahn als Vorletzter drei Spieltage vor Schluss schon sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer. Der Abstand zu Arminia Bielefeld auf Relegationsrang 16 beträgt zwei Zähler.

In den letzten drei Begegnungen der Saison warten mit dem HSV, Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Heidenheim zudem schwere Aufgaben. Man habe die vakante Stelle auf der Trainerbank laut Rothammer unbedingt noch vor dem anstehenden Heimspiel gegen Hamburg besetzen wollen.

Ob Enochs unter dem enormen Zeitdruck die Wende herbeiführen kann, bleibt abzuwarten. Die Donaustädter konnten die letzten sechs Partien nicht gewinnen und nur zwei Punkte einfahren.

"In den Gesprächen habe ich relativ schnell gemerkt, dass diese Aufgabe als neuer Chef-Trainer, aber auch der Verein an sich gut zu mir passen. Auf uns warten herausfordernde Wochen, die ich gemeinsam mit Mannschaft, Trainerteam und dem gesamten Verein angehen und bewältigen möchte", so der neue Übungsleiter.

Originalmeldung von 16.24 Uhr, aktualisiert um 16.43 Uhr.