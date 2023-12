So läuft das erste Regensburg-Spiel nach dem Tod von Agyemang Diawusie

Außergewöhnliche Situation für Jahn Regensburg um Trainer Joe Enochs (52, r.). © Sven Hoppe/dpa

"Jeder kann sich vorstellen, wie schwer es ist, sich auf das Spiel vorzubereiten. Trotzdem ist es unser Job", äußerte Enochs auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die U23 des SC Freiburg (Anstoß: 16.30 Uhr).



Die wichtigste Entscheidung trafen Trainer und Spieler bereits am Dienstag, am Tag der Todesnachricht: Es soll gespielt werden. "Im besonderen Andenken an Agy", wie Enochs es formulierte.

"Alle Spieler haben uns mitgeteilt, bei diesem Spiel dabei sein zu wollen." Und so war es auch. Bis auf den gelbgesperrten Rasim Bulic (22) stehen alle Akteure der Startformation aus dem siegreichen Spiel (1:0) bei Dynamo Dresden wieder im Kader.

Dennoch nahm Enochs vier Wechsel vor - "ob alles richtig ist, wissen wir nicht", erklärte Enochs die Ausnahmesituation vor dem Anpfiff bei MagentaSport. "Die Situation ging nicht spurlos an einem vorbei."

Im Jahn-Fanblock hing weit vor Anpfiff ein großes Banner mit der Aufschrift: "Ruhe in Frieden, Agy", außerdem stellten zahlreiche Fans vor dem Stadion Kerzen und sein Trikot im Trauerflor auf.