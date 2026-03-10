Wechsel-Irrsinn! Cheftrainer bricht seine Zelte in der 3. Liga ab und heuert eine Liga höher an - als Co-Trainer

Kiel/Regensburg - Diese Nummer sieht man nicht alle Tage! Profitrainer Michael Wimmer (45) bricht nach nicht einmal einem Jahr - und mitten in der Saison - seine Zelte bei Drittligist SSV Jahn Regensburg ab. Stattdessen wechselt er eine Liga höher zu Holstein Kiel .

Michael Wimmer (45) gibt mitten in der Saison seinen Cheftrainer-Posten auf, um eine Liga Co-Trainer höher zu werden. © IMAGO / Lucca Fundel

Dies teilten beide Vereine am Dienstagvormittag mit. Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner (44) begründet den ungewöhnlichen Schritt:

"Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst."

Nahezu zeitgleich stellte Zweitligist Kiel Wimmer als neuen Co-Trainer von Tim Walter (50) vor, der erst vor zwei Wochen den Job an der Kieler Förde angetreten hatte.

Doch warum lässt Regensburg seinen Cheftrainer kurz vor dem Saisonfinale ziehen? Nach den jüngsten Ergebnissen kann der Klassenerhalt in der 3. Liga als gesichert angesehen werden.

Der Zweitliga-Absteiger hat elf Punkte Vorsprung auf Erzgebirge Aue und den ersten Abstiegsrang. Zugleich sind die Aufstiegsplätze weit weg. Kurzum: Regensburg spielt für den Rest der Saison in der Liga nur noch um die goldene Ananas. Ernst wird es noch einmal im Halbfinale des Bayern-Pokals gegen Liga-Kontrahent 1860 München Ende März.

Ein Nachfolger Wimmers steht noch nicht fest, der Jahn verwies auf einen Medientermin am Nachmittag. Für das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Wochenende wird der bisherige "Co" Munier Raychouni (39) das Sagen haben.