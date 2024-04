04.04.2024 16:49 Darmstadt vor "Wahnsinns-Partie" in Mainz: Ausgerechnet Torjäger Skarke fraglich!

Wenn Darmstadt 98 noch den Relegationsplatz in der Bundesliga erreichen will, muss ein Sieg in Mainz her. Toptorjäger Tim Skarke droht leider auszufallen.

Von Marc Thomé

Darmstadt - Ausgerechnet im vielleicht wichtigsten Spiel der Saison am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei Mainz 05 droht Darmstadts bester Torschütze Tim Skarke (27) wegen muskulärer Probleme auszufallen. Ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison gegen Mainz 05 ist Darmstadts bester Torschütze Tim Skarke (r.) angeschlagen. Coach Torsten Lieberknecht (50, l.) hat die Hoffnung auf einen Einsatz des 27-Jährigen aber noch nicht aufgegeben. © Uwe Anspach/dpa "Es wird ein Wettlauf mit der Zeit", sagte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht (50) über die Chance, den Acht-Tore-Mann doch noch einsetzen zu können, in der Pressekonferenz am heutigen Donnerstag. Dennoch rechnet sich der 50-Jährige für das Rhein-Main-Duell beim Tabellen-16. einiges aus. Bei einem Sieg könnte das Tabellenschlusslicht aus Südhessen nämlich bis auf drei Punkte an die Mainzer und damit an den Relegationsplatz heranrücken. "Es ist eine Wahnsinns-Partie, weil wir so ein Spiel mit 14 Punkten überhaupt noch spielen dürfen und die Situation so ist, wie sie eben ist", sagte Lieberknecht. "Ich weiß, wie gierig die Mannschaft darauf ist, die drei Punkte zu holen." SV Darmstadt 98 "Es macht keinen Sinn": Schenken die Lilien gegen Bayern schon vor Anpfiff ab? Außerdem betonte der 50-Jährige noch einmal, dass die Relegation das Maximalziel sei. "Die Relegation ist und bleibt unsere Meisterschaft", sagte er. Dabei sieht Lieberknecht die Lilien gegenüber der Konkurrenz aus Mainz, Köln und Bochum im Vorteil. "Wir haben das Gefühl, dass wir von allen Mannschaften dort unten am wenigsten zu verlieren haben", meinte der Trainer. "Wir haben eher das Gefühl, dass wir massiv etwas gewinnen können." 2:2 beim VfL Bochum hat den Lilien Selbstvertrauen gegeben Nach dem 2:2 nach 0:2-Rückstand in Bochum feierten die Darmstädter Spieler mit ihren Fans. © David Inferlied/dpa Selbstbewusstsein ziehen Lieberknecht und sein Team dabei aus der Partie in Bochum am vergangenen Sonntag, als Darmstadt 98 beim heimstarken VfL nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gelang. Allerdings befindet sich auch der Gegner Mainz zurzeit im Aufwind. Nach der 1:8-Klatsche beim FC Bayern konnten die Rheinhessen zuletzt beim Heimsieg gegen Bochum und durch das 0:0 bei Champions-League-Anwärter RB Leipzig durchaus überzeugen. "Sie haben ihre alte Stärke, ihre Mainzer DNA, wieder reingebracht, indem sie hoch und aggressiv auf allen Positionen pressen", erwartet Lieberknecht ein schweres Match.

Und für dieses bräuchte er natürlich mit Tim Skarke den in dieser Saison weitaus torgefährlichsten Darmstädter. Neben der Leihgabe von Union Berlin ist außerdem Mathias Honsak (27, krank) fraglich. Weiter verzichten muss Torsten Lieberknecht zudem auf die Verletzten Fabian Nürnberger (24), Marvin Mehlem (26), Fraser Hornby (24) sowie Klaus Gjasula (34), der seine Gelbsperre absitzen muss. Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 27 68:19 73 2 FC Bayern München 27 78:33 60 3 VfB Stuttgart 27 63:34 57 4 Borussia Dortmund 27 55:32 53 5 RB Leipzig 27 60:32 50 6 Eintracht Frankfurt 27 42:35 41 7 FC Augsburg 27 44:43 36 8 SC Freiburg 27 39:48 36 9 TSG 1899 Hoffenheim 27 45:52 33 10 SV Werder Bremen 27 35:43 30 11 1. FC Heidenheim 1846 27 38:47 30 12 1. FC Union Berlin 27 25:42 29 13 Borussia Mönchengladbach 27 46:53 28 14 VfL Wolfsburg 27 33:44 28 15 VfL Bochum 1848 27 32:56 26 16 1. FSV Mainz 05 27 22:46 20 17 1. FC Köln 27 21:48 19 18 SV Darmstadt 98 27 28:67 14 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

