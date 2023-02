1860 München mit glücklichem Remis in Halle: "Heute können wir zufrieden sein"

Halle/München - Keine Trendwende bei den "Löwen"! Der TSV 1860 München - man muss fast sagen - durfte sich am 24 . Spieltag der 3. Liga beim Halleschen FC mit einem 0:0 zufriedengeben.

Kampf um jeden Zentimeter: Tunay Deniz (l.) nimmt in dieser Szene Löwen-Verteidiger Phillipp Steinhart in die Mangel. © Imago / Eibner

Die 0:3-Schlappe im letzten Spiel gegen den SC Verl schien den "Löwen" immer noch in den Knochen zu sitzen. Bereits nach gut 30 Sekunden standen die Gäste aus München nur knapp davor, in Rückstand zu geraten.

Der HFC war von Beginn an die Ball-kontrollierende Mannschaft und sorgte mehrfach für Beifall und Szenenapplaus auf den ohnehin dauerbesungenen Rängen. Offenbar wollten sie ihrem neuen Trainer Sreto Ristic einen ordentlichen Heim-Einstand bescheren.

Die "Sechziger" ihrerseits mussten im Minutentakt im Strafraum klären, den Ball aus der Gefahrenzone bekommen und durften sich am Ende bei Fortuna bedanken, dass es in den ersten zehn Minuten nicht schon Elfmeter für die Hallenser gab oder das Leder vor dem Gästegehäuse nicht immer richtig getroffen wurde.

Selten sah man den TSV 1860 München so ideenlos, uninspiriert und nahezu eingeschüchtert, wie in diesen Tagen. Erst nach über einer halben Stunde konnte man erstmals aufseiten der Gäste von so etwas wie einer nennenswerten Angriffschance sprechen.

Aber die Mannen aus Giesing fanden - wenn auch spät - nach und nach ins Spiel, verlagerten das Spielgeschehen zunehmend auch in die Hälfte der Hausherren. Dass es torlos zum Pausentee ging, konnten die Münchner und ihre mehr als 1000 mitgereisten Fans als Glücksfall werten.