Mehr Glück als Verdienst: 1860 München triumphiert gegen SpVgg Bayreuth

München - Der TSV 1860 München hat am 33. Spieltag der 3. Liga im ausverkauften Grünwalder Stadion gegen die SpVgg Bayreuth gewinnen können. Das Duell endete - nicht gerade verdient - mit einem 2:0 (1:0).

Von der "Löwen"-Verteidigung mutterseelenallein gelassen, schafft es Bayreuths Kapitän Benedikt Kirsch (l.) nicht, den Ausgleich zu erzielen. © Imago / Jan Huebner

Nach der 0:2-Pleite beim SV Wehen Wiesbaden wollten die "Löwen" ihren Fans wieder Grund zum Feiern geben. Und das konnten diese auch bereits in der 8. Minute durch einen Mega-Patzer der Gäste.

Eine Flanke von rechts in den Strafraum durch Marcel Bär wollte Bayreuths Moritz Heinrich klären und schoss das Leder in der Drehung gegen seinen Teamkollegen Steffen Eder. Von dort prallte der Ball keine drei Meter vor der Torlinie unhaltbar für Luca Petzold zurück und landete in den Maschen. Das glückliche 1:0 für die Oberbayern.

Die Bayreuther drängten ab diesem kuriosen Eigentor auf den Ausgleich und hatten über deutlich weitere Strecken mehr Offensiv-Anteile als die Hausherren.

Dank Löwen-Keeper Marco Hiller, teils guter Defensivarbeit und der Querlatte blieb der Kasten der Münchner jedoch sauber. Dennoch: Zufrieden konnte der TSV in der ersten Halbzeit nicht sein.

Münchens Co-Trainer Stefan Reisinger fasste das Auftreten seiner Mannen gegen den Tabellen-Achtzehnten zur Halbzeit knallhart zusammen: "Das Ergebnis ist das einzig Positive bisher."