Nach Drama-Relegation: Dieser Trainer soll jetzt in Bochum übernehmen

Bochum - Nach der dramatischen Rettung in letzter Sekunde hat der VfL Bochum offenbar einen neuen Trainer gefunden. Der Mann, der Interimscoach Heiko Butscher (43) beerben soll, ist in Deutschland kein ganz Unbekannter.

Peter Zeidler (61) trainierte sechs Jahre lang den FC St. Gallen. © David Inderlied/dpa

Wie die Bild berichtet, soll sich der Klub mit Peter Zeidler (61) einig sein. Der gebürtige Schwabe betreute zuletzt den FC St. Gallen in der Schweizer Liga, war dort schon seit sechs Jahren tätig.

Zeidler soll dabei André Breitenreiter (50) ausgestochen habe. Den Informationen der Bild zufolge auch aus finanziellen Gründen und weil der Ex-Coach vom SC Paderborn, dem FC Schalke 04 und der TSG Hoffenheim zu hohe Anforderungen an seinen Staff gestellt hätte.

Eigentlich besitzt Zeidler, der in Schwäbisch Gmünd geboren wurde, bei den Schweizern noch einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Doch offenbar lassen die Verantwortlichen den Trainer ohne Ablöse ziehen, lösen den Vertrag einvernehmlich auf. Für Bochum natürlich ein Glücksfall, so wird keine Zahlung nötig.

Seine Trainerlaufbahn startete Zeidler schon früh, betreute von 1984 an die Jugend des VfB Stuttgart. Über Stationen in Aalen, beim 1. FC Nürnberg II, den Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim ging der Trainer 2011 ins Ausland und kehrt nun nach 13 Jahren zurück in die Bundesliga.