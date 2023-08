Sportlicher Abstieg: Wechselt der Wontorra-Ex jetzt in die 2. Bundesliga?

Bochum - Vor zwei Jahren ballerte er den VfL Bochum in die Bundesliga, jetzt steht der nur noch auf dem Abstellgleis: Nimmt Simon Zoller (32), der Ex von Moderatorin Laura Wontorra (34), nun einen sportlichen Abstieg in Kauf, um neu anzufangen?

Simon Zoller (32) und Laura Wontorra (34) waren sechs Jahre lang verheiratet, trennten sich Ende 2022. © Tobias Hase/dpa

Beim Heimspiel am Samstag gegen den BVB stand Zoller schon nicht mehr im Kader des VfL. Angeblich aus Leistungsgründen. Zwar schied sein Verein im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen in Bielefeld aus, aber der Stürmer war es, der den VfL in der Nachspielzeit (90+1) überhaupt in die Verlängerung rettete.

Wie die Bild berichtet, soll sich der Offensivmann mit Fortuna Düsseldorf einig sein. Aktuell geht es wohl nur noch um die Ablösemodalitäten, vor Freitag, dem Deadline Day, soll der Transfer über die Bühne gehen.

In Bochum besitzt Zoller noch einen Vertrag bis Ende Juni 2024, sein Marktwert wird aktuell auf 1,1 Millionen Euro geschätzt. Eine Leihe kommt wohl nicht infrage, Fortuna muss den Knipser also fest verpflichten und einiges an Geld überweisen.

Düsseldorf rangiert aktuell auf Platz fünf der zweiten Liga und erhofft sich von Zoller wohl das, was er schon in Bochum tat: Den Verein in die Bundesliga schießen.