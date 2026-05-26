Frust nach Abstieg sitzt tief! Wolfsburg-Profi zertrümmert Kabinentür

Paderborn - Der Frust sitzt unendlich tief! Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, nach 29 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit, steigt der VfL Wolfsburg nach dem Relegations-Drama gegen den SC Paderborn in die 2. Bundesliga ab . Ein Spieler lässt seiner Wut besonders freien Lauf - und zerstörte eine Tür im Kabinentrakt!

Wolfsburgs Jeanuël Belocian (21, l.) ließ seinen Gefühlen im Kabinentrakt freien Lauf. © Swen Pförtner/dpa

Laut Sport1 handelte es sich bei dem Wut-Profi um Innennverteidiger Jeanuël Belocian (21), der am Deadline Day im Winter von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden war, aber am Ende auch nicht helfen konnte, den Abstieg zu verhindern.

Auf einem Foto, das dem Portal vorliegt, ist die gesprungene Glastür der Gästekabine zu sehen, die von innen notdürftig mit Klebeband zusammengehalten wird, Belocian hatte sie demnach mit einem Schlag zertrümmert.

Auch sonst war die Stimmung bei den Wolfsburgern verständlicherweise gedrückt, laut Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio (42) seien in der Kabine Tränen geflossen.

Trainer Dieter Hecking (61), der bereits das zweite Jahr in Folge aus der Bundesliga abstieg, sprach bei Sat.1 davon, das Geschehene erst einmal sacken lassen zu müssen.

"Immer, wenn man absteigt, tut es weh, die Enttäuschung ist auch bei mir sehr groß", sagte der Coach, "wir haben alles versucht, die Spieler haben alles investiert, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dann hängt es eben an einer einzigen Situation vielleicht, ob du drinbleibst oder absteigst, das war heute leider so. Das Spiel hat dadurch eine Wendung genommen, die wir nicht haben wollten, aber es ist eben eingetreten."