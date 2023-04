Füllkrug sucht sich Wechsel-Rat bei Flick: "Möchte attraktiv für den Bundestrainer sein"

"Mit Hansi werde ich da auf jeden Fall ein längeres Gespräch darüber führen", so der gebürtige Hannoveraner. "Die EM steht an. Und ich möchte weiter attraktiv für den Bundestrainer sein, ich möchte weiter da meine Rolle ausfüllen."

Niclas Füllkrug (30) hat sich in Bremen auf den Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs geknipst. © Carmen Jaspersen/dpa

Bei der Diskussion um eine Umfrage zur Podcast-Folge war "Lücke" hinsichtlich des möglichen Gewinns der Torjägerkanone zum Scherzen aufgelegt.

"Die Frage wird mir jeden Tag im Kicker angezeigt. 'Wird Niclas Füllkrug Torschützenkönig? Abstimmung!' Ich habe schon so oft auf 'Ja' gedrückt. Von den 90 Prozent der Ja-Stimmen sind 100 Leute ich", flachste der sechsfache Nationalspieler.

Der Vertrag des abschlussstarken Goalgetters an der Weser läuft noch bis 2025. Werders Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz (42) hatte zuletzt betont, dass man sich bald zusammensetzen werde. Ein Abschied sei aufgrund der in der Hansestadt benötigten Ablösesumme zwar eine Option, aber keinesfalls zwangsläufig.

Vorher soll Füllkrug die Grün-Weißen zunächst allerdings noch zum Klassenerhalt ballern. Bei der 1:2-Pleite am Wochenende gegen den SC Freiburg fehlte er aufgrund einer Wadenverletzung, am Samstag (15.30 Uhr) will der WM-Fahrer gegen die Hertha in Berlin aber wieder auf dem Rasen stehen.

"Da ist zum Glück nichts, was man jetzt irgendwie eine schlimme Diagnose nennen kann", versicherte der Werder-Star.

"Wir sind optimistisch, dass es bis zum Wochenende reicht. Vorgesehen ist, dass er in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt", bestätigte auch Fritz gegenüber der Deichstube.