Handball-EM: Harsche Selbstkritik! DHB-Star hadert trotz Sieg mit sich selbst

19. Januar, 20.43 Uhr: DHB-Auswahl führt weiter mit zwei Toren

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft liegt weiterhin mit zwei Toren vorne. Eine Viertelstunde ist gespielt, die DHB-Auswahl führt mit 8:6.

19. Januar, 20.37 Uhr: Temporeicher Start in Herning

Nach rund fünf Minuten sorgt Knorr für die 3:2-Führung aus Sicht der Deutschen. Chancen gibt es auf beiden Seiten, Es geht munter hin und her.

19. Januar, 20.31 Uhr: Los geht's!

Anwurf, das Match läuft. Die Iberer haben den Ball, spielen von links nach rechts.

19. Januar, 20.28 Uhr: Schweigeminute nach Zugunglück in Spanien

Die Teams sind bereit, doch zunächst herrscht Stille. Bevor das Spiel beginnt, legen alle eine Schweigeminute ein und gedenken der Opfer des schweren Zugunglücks im Süden Spaniens. Am Sonntagabend kamen bei der verheerenden Tragödie nahe der Gemeinde Adamuz in der Provinz Córdoba mindestens 40 Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Mehr dazu hier: "Auch Deutsche unter den Opfern! Entsetzen nach verheerendem Zugunglück: Wie konnte das passieren?"

19. Januar, 20.11 Uhr: Bundestrainer Gislason nimmt zwei Änderungen vor

Bundestrainer Gislason verändert seinen Kader im Vergleich zum zweiten Gruppenspiel gegen Serbien auf zwei Positionen. Linksaußen Dahmke und Rückraumspieler Semper fehlen, dafür stehen Lichtlein und Langhoff im Aufgebot.

Will mit der DHB-Auswahl in die nächste Runde einziehen: Bundestrainer Alfred Gislason (66). © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 19.52 Uhr: Ösi-Schützenhilfe für DHB-Auswahl

Österreichs Handballer haben Deutschland den Weg zum Weiterkommen geebnet. Im abschließenden Vorrundenspiel setzte sich das Team von Nationaltrainer Iker Romero (45) mit 26:25 über Serbien durch. Gegen den bereits qualifizierten Spaniern reicht der DHB-Auswahl damit bereits ein Unentschieden, um doch noch die nächste Runde zu erreichen.

19. Januar, 19.45 Uhr: Handball-Knaller im Free-TV!

Das letzte Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist im Free-TV zu sehen. Um 20.15 Uhr startet die ZDF-Übertragung live aus Herning, ehe eine Viertelstunde später der Ball freigegeben wird.

Das ZDF zeigt das DHB-Gruppenspiel gegen Spanien live. © Tom Weller/dpa

19. Januar, 18.39 Uhr: Laufendes Spiel entscheidet über DHB-Chancen aufs Weiterkommen

Rund zwei Stunden vor Anpfiff des letzten Gruppenspiels der Deutschen gegen Spanien richtet sich der Blick aller, die es mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) halten, auf das Match im dänischen Herning. Es läuft nämlich schon die Partie zwischen Serbien und Österreich, deren Ausgang direkten Einfluss aufs Weiterkommen der deutschen Mannschaft hat. Je nach Verlauf dieser Begegnung könnte der DHB-Auswahl am späten Abend ein Unentschieden ausreichen. Selbst eine Niederlage wäre noch möglich, wenn die Ösis mit drei Toren Vorsprung gewinnen und dabei höchstens 29 Tore erzielen.

Serbiens Handballer peilen das Weiterkommen an. © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 13.05 Uhr: Schweigeminute vor der deutschen Partie gegen Spanien

Bevor die deutsche Nationalmannschaft heute Abend gegen Spanien ums Weiterkommen spielt, wird es in der Halle still werden. Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer des tragischen Zugunglücks in Andalusien. Am Sonntagabend war ein Hochgeschwindigkeitszug in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba bei 300 km/h entgleist und mit dem entgegenkommenden Zug kollidiert. Mindestens 39 Menschen starben, in den umliegenden Krankenhäusern wurden mehr als 70 Menschen behandelt. Die Schweigeminute wird nach den Nationalhymnen abgehalten, danach findet der Anwurf um 20.30 Uhr statt. Die spanische Delegation hatte um das Gedenken für die Opfer der Katastrophe gebeten, der Weltverband EHF kam dem Wunsch nach.

19. Januar, 9 Uhr: Heute geht es für Deutschlands Handballer schon um alles

Die überraschende Niederlage gegen Serbien sorgt dafür, dass Deutschland heute gegen Spanien (20.30 Uhr) nicht nur um Punkte für die Hauptrunde, sondern überhaupt ums Einziehen in diese spielt. Sollte Serbien nämlich gegen Österreich gewinnen, braucht auch das DHB-Team parallel einen Sieg gegen Spanien - und zwar mit mindestens drei Toren Vorsprung. Ansonsten zieht Deutschland im Dreiervergleich der Teams mit dann jeweils vier Punkten nämlich in Sachen Torverhältnis den Kürzeren und landet auch mit zwei Siegen aus drei Spielen auf dem undankbaren dritten Platz. Falls Österreich gegen Serbien ein Unentschieden herausholt, reicht Deutschland ein einfacher Sieg, nur im Falle eines österreichischen Erfolgs ist Team D nicht zum Siegen verpflichtet, sondern es reicht ein Unentschieden bzw. je nach Höhe des österreichischen Erfolgs auch eine knappe Niederlage. Darauf bauen kann die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla aber nicht - um das erste Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Handball-EM abzuwenden, darf es heute Abend nichts anderes als Vollgas geben.

Kapitän Johannes Golla weiß: Bei allem anderen als einem Sieg mit mindestens drei Toren Vorsprung gegen Spanien droht das erste EM-Vorrundenaus der DHB-Geschichte. © Sina Schuldt/dpa

18. Januar, 12.53 Uhr: Heftige Kritik am DHB-Team und dem Trainer von den Experten

Nach der unerwarteten wie unnötigen Niederlage gegen Serbien hat es für das deutsche Handball-Team und Trainer Alfred Gislason Kritik von allen Seiten gehagelt. Vor allem die Ex-Spieler, jetzt TV-Experten, schossen sich auf ihn und seine Mannschaft ein. "Da hätten auch der Busfahrer und der Physiotherapeut stehen können, da kam ja gar kein Ball hin", sagte etwa Stefan Kretzschmar mit Hinblick auf das wenige Einbinden der Links- und Rechtsaußen. Sein ehemaliger Mitspieler und Weltmeister Michael "Mimi" Kraus wurde ebenfalls mehr als deutlich: "Das war einfach Kacke im Angriff. Man muss es auch einmal beim Namen nennen." Zuvor rumorte es auch intern, nachdem Spielmacher Juri Knorr öffentlich den Coach kritisierte: "Wir haben die Serben in der ersten Halbzeit überrannt, und dann ändern wir alles. Das verstehe ich nicht. Ich stand in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel auf der Platte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden es nicht schaffen, wenn Spieler 60 Minuten durchspielen." Gislason versuchte anschließend am Mikrofon zu beschwichtigen und meinte, intern werde viel gesprochen, Lukas Mertens wiederum fand die Aussagen von Knorr wenig prickelnd. "Wenn wir Spieler anfangen, darüber zu sprechen, ich will da spielen oder dort, macht das alles keinen Sinn. Der Trainer entscheidet, wer wann und wo auf der Platte steht." Viel Zeit, die Wogen zu glätten, bleibt nicht. Schon am Montag muss ein Sieg gegen Spanien her, sonst droht dem Olympia-Zweiten das peinliche Vorrunden-Aus.

Stefan Kretzschmar (52) sparte nicht mit Kritik an der DHB-Auswahl und auch Trainer Alfred Gislason. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

17. Januar, 22.30 Uhr: Deutschland muss jetzt Spanien schlagen

Dieser Schock muss erst einmal verarbeitet werden. Noch ist es nicht vorbei, doch heute war ein Sieg fest eingeplant. Im letzten Gruppenspiel braucht es gegen Spanien ziemlich sicher einen Sieg.

War's das schon? Deutschland verspielt gegen Serbien den Sieg und vielleicht sogar das Weiterkommen. © Sina Schuldt/dpa

17. Januar, 22.20 Uhr: Gislason nimmt Auszeit-Fehler auf seine Kappe

Alfred Gislason beweist nach Abpfiff Größe und nimmt den Auszeit-Fehler auf seine Kappe. Das war eine Schlüsselszene in der heißen Phase. Danach war Deutschland gebrochen. Dennoch gibt es genug Fragezeichen, wie das DHB-Team das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand geben konnte.