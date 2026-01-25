Handball-EM: Harsche Selbstkritik! DHB-Star hadert trotz Sieg mit sich selbst
Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.
Bis zum 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.
Zum Hauptrundenauftakt schlug Deutschland Portugal knapp mit 32:30 und behielt damit alle Trümpfe für das Halbfinale in der Hand. Dank einer Gala-Vorstellung von Keeper Andreas Wolff (34) bezwang man auch Norwegen mit 30:28.
TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.
25. Januar, 14.35 Uhr: Deutschlands Handballer hadern nach Norwegen-Sieg mit sich selbst
Auch wenn am Ende ein 30:28-Sieg gegen Norwegen stand, hatte Deutschland den zweiten Hauptrunden-Erfolg primär "Hexer" Andreas Wolff zu verdanken, der Angriff läuft noch nicht nach Plan. Besonders Juri Knorr hadert sehr mit seiner eigenen und der Team-Performance.
"Ich bin enttäuscht über meine Leistung", sagte der Spielmacher auf der Pressekonferenz am Sonntag über seine wenig erbaulichen Auftritten gegen Portugal und Norwegen, es nerve ihn extrem. "Ich denke, es liegt auf der Hand, dass wir damit nicht zufrieden sind, und ich persönlich auch nicht. Gerade die letzten beiden Spiele. Es wurmt mich einfach, ich habe keine Erklärung dafür."
Zum Glück spiele er in einem Team, in dem immer jemand den Karren aus dem Dreck ziehe - im Fall der Norwegen-Partie eben Wolff. Doch nicht nur Knorr fehlt bisher die nötige Stabilität, auch andere DHB-Spieler sind noch zu inkonstant, um gegen den nächsten Gegner zu bestehen: Am Montagabend wartet EM-Topfavorit Dänemark auf die Deutschen.
Um die Chance aufs EM-Halbfinale am Leben zu halten, muss deshalb eine Leistungssteigerung her. "Ich hoffe, dass wir das besser hinkriegen, dass ich das besser hinbekomme", betonte der deutsche Spielmacher deshalb.
24. Januar, 22.03 Uhr: Gala-Auftritt von Andreas Wolff
Der so wichtige Sieg im Duell mit Norwegen ist vor allem Andreas Wolff (34) und Marko Grgic (22) zu verdanken.
Mit Weltklasse-Paraden entschärfte der 34-jährige DHB-Keeper über 20 Bälle, während der 22 Jahre junge Rückraumspieler mit sieben Treffern im Angriff glänzte.
24. Januar, 22.01 Uhr: Schluss! Deutschland schlägt Norwegen mit 30:28
Das war's, die Partie ist aus!
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite Hauptrundenspiel, bezwingt Norwegen mit 30:28.
Mit 6:0 Punkten führt das DHB-Team die Gruppe 1 an, ist damit voll auf Halbfinalkurs.
24. Januar, 21.56 Uhr: 30:26-Führung für Deutschland
Es braucht auch Spielglück!
Deutschlands Lichtlein verfehlt das Tor, der Abpraller landet jedoch direkt bei Goller, der sich den Ball schnappt und zum 30:26 trifft.
Wenige Minuten sind hier noch zu gehen.
24. Januar, 21.49 Uhr: Norwegen verkürzt Rückstand
Norwegen kämpft sich zurück ins Spiel: Nur noch 26:24 für Deutschland.
Es hätte sogar noch enger werden können, doch die Skandinavier scheitern weiterhin an DHB-Krake Andreas Wolff.
24. Januar, 21.44 Uhr: 26:21! DHB-Offensiv schaltet in den 6. Gang
Was ist denn hier los?
Die deutsche Offensive läuft auf Hochtouren und ist gerade nicht zu bremsen, während Norwegen kaum noch hinterherkommt.
Das Team von Bundestrainer Gislason führt 26:21.
24. Januar, 21.40 Uhr: Drei-Tore-Führung für das DHB-Team
Erneut ist es Grgic, der einnetzt.
Aus der Distanz fasst sich der DHB-Akteur ein Herz, zündet eine Fackel und schweißt den Ball ins Norwegen-Tor. 24:21.
24. Januar, 21.37 Uhr: Deutschland führt gegen Norwegen
Da ist die Führung für das DHB-Team!
Kapitän Golla verwandelt zum 22:21 gegen die Skandinavier.
24. Januar, 21.35 Uhr: Grgic gleicht für Deutschland aus
So einfach kann's gehen!
Deutschlands Grgic tankt sich auf rechts durch, kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss - und hämmert den Ball in die Maschen. 21:21.
24. Januar, 21.31 Uhr: DHB-Krake Wolff rettet erneut
Kaum zu glauben, was Andreas Wolff hier wieder zaubert.
Mit einer spektakulären Parade entschärft er nun auch Andersons Wurf, macht auch diese Chance zunichte.
24. Januar, 21.27 Uhr: Deutschland startet mit zwei Fehlversuchen
Die deutsche Mannschaft erwischt einen holprigen Start nach der Pause: Zuerst haut Uscins den Ball übers Tor, dann pariert Bergerud den Wurf von Fischer.
Norwegen nutzt die Fehler im Gegenzug eiskalt aus, erhöht den Rückstand auf 15:18.
24. Januar, 21.23 Uhr: Anwurf der zweiten Hälfte
Weiter geht's!
Der zweite Durchgang läuft, Deutschland spielt nun von links nach rechts.
24. Januar, 21.09 Uhr: Pause in Herning
Kurz darauf ist Pause. Deutschland liegt mit zwei Toren zurück.
Es ist vor allem DHB-Keeper Wolff zu verdanken, dass dieser Rückstand nicht noch höher ist. Mit einigen wichtigen Paraden hält er seine Mannschaft nämlich im Spiel.
24. Januar, 21.06 Uhr: DHB-Team in Rückstand
So schnell kann es manchmal gehen.
Gerade noch in Führung, liegen die Deutschen nun mit 15:17 zurück.
24. Januar, 21.02 Uhr: Zerbe bestraft Norwegen-Fehler
Ohne Torwart will Norwegen die Zwei-Minuten-Strafe eines Spielers abfedern, doch die Aktion misslingt.
DHB-Akteur Zerbe nutzt die Chance und trifft ins leere Tor. Deutschland geht mit 13:12 in Führung.
24. Januar, 20.59 Uhr: Deutschland liegt erneut zurück
Wie ärgerlich aus Sicht der Deutschen: Trotz Überzahl kassiert das Team den Treffer zum 11:12-Rückstand.
Weniger als zehn Minuten sind hier in der ersten Hälfte noch zu gehe
24. Januar, 20.53 Uhr: Norwegen mit der Auszeit
11:10 für Deutschland!
Nun nimmt auch Norwegens Chefcoach Wille ein Time-Out. Bundestrainer Gislason nutzt die kurze Pause ebenfalls, um mit seinen Jungs ins Gespräch zu kommen.
24. Januar, 20.48 Uhr: Deutschlands Wolff hält sein Team im Spiel
Wolff macht es wieder!
Mit dem linken Oberschenkel pariert er den Ball von Sagosen, pariert damit Chance Nummer acht.
24. Januar, 20.48 Uhr: Norwegen-Keeper Bergerud glänzt auf der Linie
Auf der anderen Seite zeigt der Torwart jedoch ebenfalls seine Klasse.
Deutschlands Zerber kommt zum Wurf, muss sich jedoch Norwegens Bergerud geschlagen geben. Es bleibt beim 5:7 aus deutscher Sicht.
24. Januar, 20.44 Uhr: DHB-Torwart Wolff bügelt Knorr-Fehler aus
Wolff sei Dank!
Knorr vertändelt den Ball im Angriff, doch der DHB-Keeper ist erneut zur Stelle, rettet mit einer starken Parade und verhindert das Gegentor.
24. Januar, 20.41 Uhr: Frühe Auszeit von Bundestrainer Gislason
Gröndahl erhöht auf 5:2 für die Norweger, woraufhin Bundestrainer Gislason eine frühe Auszeit nimmt.
Die offensive Leistung seines Teams lässt noch zu wünschen übrig, denn zu viele Chancen werden bisher liegen gelassen.
24. Januar, 20.37 Uhr: Deutschland lässt Doppelchance liegen
Zunächst Schluroff, dann Kapitän Goller: Das DHB-Team lässt gleich zu Beginn des Spiels zwei hochkarätige Chancen zur Führung ungenutzt.
Rund sechs Minuten sind gespielt, es steht 1:1.
24. Januar, 20.32 Uhr: DHB-Keeper Wolff ist zur Stelle
Nur wenige Minuten sind gespielt, da zeigt sich Andreas Wolff bereits zum ersten Mal: Gegen Norwegens Pedersen macht er sich groß und kann parieren. 0:0.
24. Januar, 20.30 Uhr: Anwurf in Herning
Los geht's!
Deutschland hat Anwurf, das Spiel ist eröffnet.
24. Januar, 20.26 Uhr: Hymnen laufen
Die beiden Mannschaften haben Aufstellung genommen für die Nationalhymnen.
24. Januar, 20.26 Uhr: ZDF überträgt Deutschland-Spiel gegen Norwegen
Gleich geht's los!
Wer das Spiel live sehen will, schaltet auf ZDF um. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel nämlich live.
Alternativ könnt Ihr das Match aber auch in unserem Ticker mitverfolgen.
24. Januar, 20.21 Uhr: Deutschlands EM-Duell mit Norwegen
Vorhang auf: Deutschland Handballer betreten das Parkett.
In wenigen Minuten erfolgt der Anwurf.
24. Januar, 19.42 Uhr: Deutschland trifft heute auf Norwegen
Showtime in Herning: Am heutigen Samstagabend (Anwurf 20.30 Uhr) geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen.
Nur drei Tage nach dem Krimi-Sieg über Portugal will die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) ihre Tabellenführung verteidigen und mit einem weiteren Erfolg ihren Kurs in Richtung EM-Halbfinale festigen.
Ein Sieg würde nicht nur Rang eins in der Gruppe sichern, sondern auch für weniger Druck in den bevorstehenden Begegnungen mit Olympiasieger Dänemark und Titelverteidiger Frankreich sorgen.
23. Januar, 15.37 Uhr: Keine Sperre für DHB-Kapitän Golla
Aufatmen im DHB-Lager: Kapitän Johannes Golla (28) steht der deutschen Nationalmannschaft im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen zur Verfügung.
Nach der Roten Karte beim Krimi-Sieg über Portugal am Donnerstagnachmittag hat die Europäische Handball-Föderation auf eine weitere Bestrafung verzichtet.
Somit kann Bundestrainer Alfred Gislason (66) im Knaller-Duell mit dem Fünffach-Weltmeister am Samstagabend (Anwurf 20.30 Uhr) auf seinen Kreisläufer setzen.
Golla hatte Portugals Francisco "Kiko" Costa (20) bei einer Abwehraktion zunächst festgehalten und ihn anschließend mit der Hand im Gesicht getroffen, wofür er des Parketts verwiesen worden war.
23. Januar, 7.05 Uhr: Deutsche Handballer jetzt Tabellenführer
Nach dem Sieg von Dänemark am Donnerstagabend gegen Frankreich (32:19) ist die DHB-Auswahl jetzt Tabellenführer in der Hauptrunden-Gruppe eins. Norwegen setzte sich zudem mit 35:34 gegen Spanien durch.
Am heutigen Freitag starten die Hauptrundenspiele der Gruppe zwei in Malmö. Dabei trifft Island auf Kroatien (15.30 Uhr), die Schweiz auf Ungarn (18 Uhr) und Slowenien auf Schweden (20.30 Uhr).
Am Samstag geht es für die DHB-Auswahl weiter mit der Partie gegen Norwegen (20.30 Uhr). Zuvor spielt Frankreich gegen Portugal (15.30 Uhr) und Spanien gegen Dänemark (18 Uhr).
22. Januar, 17.09 Uhr: Deutschland schlägt Portugal mit 32:30
Portugal verwandelt den eigenen Angriff zum Anschlusstreffer, doch den Schlusspunkt setzt Renars Uscins zum 32:30! Es ertönt die Sirene, Deutschland schlägt Portugal nach einem Nervenkrimi und setzt sich an die Spitze der Hauptrundengruppe!
Miro Schluroff war mit sieben Toren bester Werfer des DHB-Teams, zum Man of the Match wird aber Torwart Andreas Wolff gekürt, der 32,6 Prozent der Bälle auf sein Tor parierte.
22. Januar, 17.07 Uhr: Deutschland zittert kurz vor Schluss
Im wohl letzten Angriff der Deutschen verwirft Mertens, es steht 30:29. Doch ein Portugiese griff dem Deutschen in den Arm!
Den fälligen Siebenmeter verwandelt Zerbe zum 31:29, nur noch eine halbe Minute zu spielen.
22. Januar, 17.03 Uhr: Tor nach Videobeweis für Portugal
Was für ein Krimi hier! Wolff fischt einen Ball raus, der aber wohl trotzdem hinter die Linie gekullert ist. Oder doch nicht? Die Schiedsrichter schreiten zur Sicherheit zum Videobildschirm, um dann doch das Tor für Portugal zu geben.
22. Januar, 16.59 Uhr: Enges Spiel fünf Minuten vor Schluss
Deutschland erzielt in den letzten Sekunden der Unterzahl zwar das 27:25, doch weil Wolff noch nicht wieder im Tor steht, als die Portugiesen an den Ball kommen, gibt es postwenden den Anschlusstreffer für Portugal.
22. Januar, 16.55 Uhr: Johannes Golla sieht Rot
Harte Entscheidung! Nach Sichtung der Videobilder schicken die Schiedsrichter Johannes Golla mit Rot vom Platz, er hatte einen Gegenspieler mit dem Unterarm im Gesicht erwischt.
22. Januar, 16.52 Uhr: Deutschland trifft in Unterzahl
Fischer muss ebenfalls für zwei Minuten vom Platz, sodass jetzt Deutschland in Unterzahl ist.
Trotzdem triff Schluroff zum 24:22 und stellt den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Noch sieben Minuten auf der Uhr!
22. Januar, 16.48 Uhr: Deutschland verwirft Siebenmeter
Justus Fischer zieht den Siebenmeter samt Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Salvador, den Lichtlein allerdings verwirft.
Trotzdem macht Deutschland das 24:22, Zerbe steigt von Rechtsaußen hoch und überwindet Capdeville.
22. Januar, 16.43 Uhr: Zwei-Tore-Führung für Deutschland
Deutschland hat das Spiel jetzt mehr und mehr im Griff und geht zum ersten Mal in dieser Hälfte mit zwei Toren in Führung!
Schluroff und Knorr sind hintereinander erfolgreich, es steht 21:19 für Deutschland. Das heißt aber noch nichts, es sind noch rund 14 Minuten zu spielen.
22. Januar, 16.40 Uhr: Andi Wolff pariert, dann gibt es die Auszeit
Andreas Wolff zeigt sich auch heute wieder glänzend aufgelegt, beim 19:18 pariert der deutsche Torhüter erneut.
Dann nimmt Portugal die erste Auszeit in dieser Hälfte, aus der das Team mit sieben Feldspielern und ohne Torwart zurückkommt. Das dürfte Wolff nicht allzu gut gefallen, hatte er diese Taktik bei Österreich doch als "Anti-Handball" kritisiert.
22. Januar, 16.35 Uhr: Video-Check endet mit Zwei-Minuten-Zeitstrafe
Beim Spielstand von 17:17 wird die Partie unterbrochen, weil die Schiedsrichter sich eine Szene noch einmal am Bildschirm ansehen wollen.
Für einen Treffer ins Gesicht von Golla muss Cavalcanti für zwei Minuten von der Platte, eine potenziell mögliche Rote Karte gibt es nicht.
22. Januar, 16.30 Uhr: Deutschland führt erstmals in Hälfte zwei.
Immer wieder geht Portugal in Führung, doch Deutschland lässt sich nicht hängen. Jeder Rückstand wird in dieser Halbzeit sofort gekontert.
Dann verlieren die Portugiesen den Ball, sodass der Vorteil bei Deutschland liegt, und Schluroff verwandelt in der 39. Minute zum 16:15. Es ist die erste deutsche Führung in dieser Hälfte!
22. Januar, 16.25 Uhr: Beide Teams legen los wie die Feuerwehr
War das Spiel in der ersten Hälfte noch langsam angelaufen, sehen wir jetzt das komplette Gegenteil!
Schluroff, Costa und Uscins legen wechselseitig nach, schon nach 135 gespielten Sekunden steht es 13:13. Wird das Spiel hier doch noch ein Torfestival?
22. Januar, 16.23 Uhr: Spiel läuft wieder, Portugal legt sofort vor
Portugal hat den Anwurf zur zweiten Hälfte und zögert nicht lang: Nach gerade einmal acht Sekunden trifft Costa zur 12:11-Führung der Portugiesen.
22. Januar, 16.11 Uhr: Justus Fischer macht Probleme bei Deutschland aus
In der Halbzeitpause flitzt Justus Fischer schnell ans Sportschau-Mikrofon und macht dort das größte Problem der Deutschen aus.
"Viel zu viele technische Fehler im Angriff", stellt der Kreisläufer fest, "dafür ist das Ergebnis noch ziemlich gut. Wenn wir die abstellen, haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich weniger Probleme."
22. Januar, 16.08 Uhr: Unentschieden zur Pause zwischen Deutschland und Portugal
Kaum ist der Kapitän wieder auf dem Feld, muss Deutschland auch schon das nächste Mal in Unterzahl auskommen, Kiesler bekommt die nächsten zwei Minuten.
Die Überzahl nutzt Portugal aus, um auf 11:11 zu stellen, mit diesem Spielstand geht es auch in die Pause.
22. Januar, 16.02 Uhr: Johannes Golla kassiert erste Zwei-Minuten-Strafe für Deutschland
Der Kapitän im Mittelpunkt! Erst erhöht Golla auf 10:8 für Deutschland, dann schreitet er in der Defensive rabiat zur Sache und muss für zwei Minuten runter.
22. Januar, 15.58 Uhr: Deutschland geht gegen Portugal in Führung
Da ist die Führung für die deutsche Nationalmannschaft!
Neves blockt Zerbe und wird dafür für zwei Minuten vom Feld gestellt, den fälligen Siebenmeter verwandelt Lichtlein zum 8:8. Weil Wolff sich hinten wieder auszeichnen kann, ist Deutschland wieder im Angriff und stellt nach 24 Minuten durch Uscins auf 9:8.
22. Januar, 15.55 Uhr: Beide Keeper zeichnen sich aus
Viele Fehlwürfe jetzt, nacheinander können Wolff und sein Gegenpart Capdeville je zwei Angriffe parieren.
Da hilft Portugal auch die Auszeit nicht, die Trainer Pereira nimmt.
22. Januar,15.52 Uhr: Lichtlein muss nach Check vom Feld
Kurze Pause für Nils Lichtlein, der von Salvador hart umgecheckt wurde. Auch der Portugiese muss für das Foul für zwei Minuten von der Platte, entschuldigt sich vorher noch fair beim Deutschen.
Direkt im Anschluss macht Grgic das siebte Tor für die Deutschen, nach 19 Minuten steht es 7:8 aus deutscher Sicht.
22. Januar, 15.44 Uhr: Portugal macht Deutschland das Leben schwer, Gislason nimmt die Auszeit
Die deutsche Mannschaft kann Portugal bisher noch nicht richtig unter Druck setzen, zeigt besonders in der Offensive noch nicht, was sie kann. Entsprechend stehen nach rund 13 gespielten Minuten gerade einmal vier Tore zu Buche, von denen zwei per Siebenmeter erzielt wurden.
Portugal hingegen konnte Wolff bereits sechsmal überwinden, Gislason nimmt die frühe Auszeit.
22. Januar, 15.38 Uhr: Deutschland gleicht nach Wolff-Parade aus
Nachdem Portugal bereits auf 3:1 gestellt hatte, bekommt Deutschland einen Siebenmeter, den Lichtlein souverän verwandelt.
Dann zeigt Wolff seine ganze Klasse und pariert, aus dem schnellen Gegenstoß gleicht Deutschland zum 3:3 aus.
22. Januar, 15.35 Uhr: Portugal geht erstmals in Führung
Das erste Tor der Partie gehört Deutschlands Kapitän Johannes Golla! Danach muss das DHB-Team aber eine Weile auf einen weiteren Treffer warten, stattdessen ist Portugal am Zug.
Nach etwas mehr als vier Minuten trifft Francisco Costa zum 2:1, Portugal übernimmt die Führung.
22. Januar, 15.30 Uhr: Los geht's! Deutschland will Revanche für WM-Aus vor einem Jahr
Das Spiel läuft, Deutschland beginnt mit Andreas Wolff, Juri Knorr, Julian Köster, Renars Uscins, Johannes Golla, Lukas Mertens und Lukas Zerbe.
Für das DHB-Team geht es heute nicht nur um einen perfekten Start in die Hauptrunde, sondern auch um die Revanche für das bittere Aus im WM-Viertelfinale vor einem Jahr: Damals drehten die Portugiesen das Spiel und schickten Deutschland mit einem 31:30-Sieg nach Verlängerung nach Hause.
22. Januar, 15.25 Uhr: Die Teams kommen in die Halle
Rund zehn Minuten vor Anwurf betreten die Teams die Halle und singen die Nationalhymnen.
Alfred Gislason warnt in der Sportschau noch einmal vor dem heutigen Gegner, schließlich hatte Portugal vor zwei Tagen völlig unerwartet Topfavorit Dänemark vor dessen heimischem Publikum geschlagen.
22. Januar, 15.15 Uhr: Auf diese Spieler verzichtet Alfred Gislason
Wie vor jedem Spiel muss Bundestrainer Alfred Gislason auch gegen Portugal wieder zwei Spieler aus seinem 18er-Kader streichen. Heute trifft es Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rechtsaußen Mathis Häseler.
Beide waren bisher immer Teil des Spieltagskaders gewesen, hatten jedoch noch nicht allzu viele Spielminuten gesammelt. Rune Dahmke, Nils Lichtlein, Franz Semper und Matthes Langhoff, die alle schon ein- bis zweimal gestrichen worden waren, sind hingegen dabei.
22. Januar, 11.20 Uhr: Deutschland startet heute in die Hauptrunde
Es geht wieder los! Nach der für Handball-Verhältnisse langen Turnier-Pause von drei Tagen startet das DHB-Team heute in die Hauptrunde.
Los geht es in der sogenannten "Todesgruppe" gegen Portugal - und das zur ungewöhnlichen Anwurfzeit um 15.30 Uhr. Bisher spielte Deutschland bei diesem Turnier immer um 20.30 Uhr, heute heißt es schon nachmittags Fernseher einschalten für alle, die es mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason halten.
21. Januar, 15.30 Uhr: Deutschland-Schreck für Duell gegen DHB gesperrt
Gute Nachricht für das DHB-Team vor dem Duell gegen Portugal am Donnerstag! Der europäische Handballverband EHF hat den portugiesischen Kreisläufer Victor Iturriza (35) für eine Partie gesperrt, er kann somit nicht gegen Deutschland auf die Platte gehen.
Iturriza hatte vor einem Jahr mit sieben Treffern entscheidend dazu beigetragen, dass Portugal Deutschland im WM-Viertelfinale mit einem 31:30-Sieg nach Verlängerung nach Hause geschickt hatte.
Beim Sensationssieg der Portugiesen gegen Dänemark am Dienstagabend hatte der 35-Jährige für ein Foul an Dänemarks Superstar Mathias Gidsel kurz vor Schluss seine dritte Zwei-Minuten-Zeitstrafe und damit die Rote Karte gesehen.
Anders als im Fußball zieht das allerdings nicht automatisch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich. Doch weil die Disziplinarkommission der EHF die Aktion prüfte und dabei zu dem Schluss kam, sie sei "grob fahrlässig und gefährlich" gewesen, wurde Iturriza wegen "schwerwiegenden unsportlichen Verhaltens" für das Deutschland-Spiel ausgeschlossen.
21. Januar, 7.15 Uhr: Dänemark verliert, deshalb spielt Deutschland jetzt gegen Portugal
Am Montagabend hat Top-Favorit Dänemark überraschend das letzte Vorrunden-Spiel gegen Portugal mit 29:31 (11:12) verloren, deshalb trifft die DHB-Auswahl in der Hauptrunde nun als Erstes auf Portugal.
Am Donnertag steigt das Spiel bereits um 15.30 Uhr: Auch die weiteren Termine stehen nun fest: Am Samstag gegen Norwegen ist Anwurf um 20.30 Uhr, am Montag gegen Dänemark um 20.30 Uhr und am Mittwoch (28. Januar) gegen Frankreich um 18 Uhr.
Angesichts der Gegner sprach Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton von einer absoluten "Todesgruppe". "Das verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus", erklärte er.
Deutschland, Portugal und Frankreich nehmen als Sieger ihrer Vorrunden-Gruppen jeweils zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Die zwei bestplatzierten Teams stehen im Halbfinale, die Drittplatzierten spielen Platz fünf aus.
In der anderen Hauptrunden-Gruppe kämpfen Schweden, Kroatien, Slowenien, Schweiz, Island und Ungarn ums Halbfinale.
20. Januar, 7.47 Uhr: So geht es für die DHB-Auswahl jetzt in der Hauptrunde weiter
Nach dem Sieg gegen Spanien geht es für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) schon am Donnerstag in der Hauptrunde weiter.
Wer in zwei Tagen der Gegner sein wird, wird erst am Dienstagabend ermittelt. Fest steht, dass Deutschland am Samstag (24. Januar) gegen Norwegen spielt und am kommenden Montag (26. Januar) auf Frankreich trifft. Auch der Gegner für das letzte Hauptrundenspiel am Mittwoch nächste Woche (28. Januar) steht noch nicht fest.
In der Gruppe B entscheiden sich die Platzierungen und damit die deutschen Gegner. Dänemark, Portugal und Nordmazedonien kommen infrage. Die genauen Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.
19. Januar, 22.06 Uhr: Abpfiff! Deutschland steht in der nächsten Runde
Schluss, das Spiel ist vorbei.
Deutschland bezwingt den zweifachen Europameister mit 34:32 und zieht damit als Gruppensieger in die EM-Hauptrunde ein.
19. Januar, 22.01 Uhr: Deutsche Handballer vor Einzug in EM-Hauptrunde
Das muss es doch jetzt aber gewesen sein!
Kurz vor dem Schluss erhöht Uscins auf 33:29. War das die Vorentscheidung?
19. Januar, 21.56 Uhr: DHB-Auswahl mit Drei-Tore-Führung
Rund drei Minuten sind hier noch zu gehen.
Deutschland führt mit drei Toren - und das Ticket für die nächste Runde rückt langsam aber sicher in greifbare Nähe.
19. Januar, 21.52 Uhr: Time-out vor Schlussphase
30:27 für das DHB-Team!
Bundestrainer Gislason reagiert zum Start der Schlussphase mit einer Auszeit. Das Team richtet den Fokus nun voll auf die letzten Minuten.
19. Januar, 21.44 Uhr: Deutschland winkt Einzug in die EM-Hauptrunde
Die Gislason-Mannschaft liegt weiter vorne, noch knapp eine Viertelstunde zu spielen.
Damit ist die Mannschaft, Stand jetzt, Gruppenerster und sicher in der EM-Hauptrunde.
19. Januar, 21.37 Uhr: Spanier schnuppern am Ausgleich
Deutschland führt weiterhin mit drei Toren, doch Spanien bleibt dran.
Mit zwei spektakulären Paraden hält DHB-Keeper Späth die Iberer jedoch weiter auf Distanz, 23:20.
19. Januar, 21.29 Uhr: Drei-Tore-Führung für Deutschland
18:15! Deutschland baut die Führung auf drei Tore aus.
Knorr zieht den Arm um den Verteidiger, zündet eine Fackel in die Maschen.
Dennoch ist Vorsicht geboten, denn gegen Serbien hatte man zuletzt vier Tore Vorsprung und verlor am Ende das Spiel.
19. Januar, 21.24 Uhr: Weiter geht's in Herning
Die Pause ist vorbei.
Der zweite Durchgang wurde soeben angepfiffen.
19. Januar, 21.10 Uhr: Deutschland führt zur Pause mit 17:15
Im letzten Angriff vor der Halbzeit hätte Deutschland auf 18:15 erhöhen können.
Uscins probiert es aus zentraler Position mit einem Hüftwurf, doch der Ball prallt vom Pfosten zurück. Es bleibt beim 17:15.
Damit geht die DHB-Auswahl als Tabellenführer der Gruppe A in die Pause.
19. Januar, 21.05 Uhr: DHB-Auswahl winkt die Pausenführung
Nur noch gut drei Minuten sind hier noch in der ersten Hälfte zu gehen und die Zwei-Tore-Führung bleibt in Händen der Deutschen.
Goller findet Zebrer auf links, der hochsteigt - 17:15 für Deutschland!
19. Januar, 20.56 Uhr: Spanien-Coach Ribera nimmt Time-out
Etwa zehn Minuten vor der Halbzeit sieht sich Spaniens Trainer Ribera zum ersten Time-out gezwungen.
Bundestrainer Gislason hingegen kann entspannt bleiben: "Mit Geduld, immer weiter spielen", gibt er seinen Akteuren mit auf den Weg.
Bislang überzeugt Deutschland auf voller Linie, liegt 12:9 vorn.
19. Januar, 20.49 Uhr: Spanien schwächt sich mit zwei Zeitstrafen
Doppelte Unterzahl für Spanien!
DHB-Akteur Knorr geht zum Angriff, doch Serdio hält ihn am Hals und erhält dafür eine Zwei-Minuten-Strafe. Nur wenige Momente später sieht auch Serradillo für ein Nachfassen gegen Köster die Zeitstrafe, muss ebenfalls auf die Bank.
19. Januar, 20.43 Uhr: DHB-Auswahl führt weiter mit zwei Toren
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft liegt weiterhin mit zwei Toren vorne.
Eine Viertelstunde ist gespielt, die DHB-Auswahl führt mit 8:6.
19. Januar, 20.37 Uhr: Temporeicher Start in Herning
Nach rund fünf Minuten sorgt Knorr für die 3:2-Führung aus Sicht der Deutschen.
Chancen gibt es auf beiden Seiten, Es geht munter hin und her.
19. Januar, 20.31 Uhr: Los geht's!
Anwurf, das Match läuft.
Die Iberer haben den Ball, spielen von links nach rechts.
19. Januar, 20.28 Uhr: Schweigeminute nach Zugunglück in Spanien
Die Teams sind bereit, doch zunächst herrscht Stille.
Bevor das Spiel beginnt, legen alle eine Schweigeminute ein und gedenken der Opfer des schweren Zugunglücks im Süden Spaniens.
Am Sonntagabend kamen bei der verheerenden Tragödie nahe der Gemeinde Adamuz in der Provinz Córdoba mindestens 40 Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.
Mehr dazu hier: "Auch Deutsche unter den Opfern! Entsetzen nach verheerendem Zugunglück: Wie konnte das passieren?"
19. Januar, 20.11 Uhr: Bundestrainer Gislason nimmt zwei Änderungen vor
Bundestrainer Gislason verändert seinen Kader im Vergleich zum zweiten Gruppenspiel gegen Serbien auf zwei Positionen.
Linksaußen Dahmke und Rückraumspieler Semper fehlen, dafür stehen Lichtlein und Langhoff im Aufgebot.
19. Januar, 19.52 Uhr: Ösi-Schützenhilfe für DHB-Auswahl
Österreichs Handballer haben Deutschland den Weg zum Weiterkommen geebnet.
Im abschließenden Vorrundenspiel setzte sich das Team von Nationaltrainer Iker Romero (45) mit 26:25 über Serbien durch.
Gegen den bereits qualifizierten Spaniern reicht der DHB-Auswahl damit bereits ein Unentschieden, um doch noch die nächste Runde zu erreichen.
19. Januar, 19.45 Uhr: Handball-Knaller im Free-TV!
Das letzte Gruppenspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist im Free-TV zu sehen.
Um 20.15 Uhr startet die ZDF-Übertragung live aus Herning, ehe eine Viertelstunde später der Ball freigegeben wird.
19. Januar, 18.39 Uhr: Laufendes Spiel entscheidet über DHB-Chancen aufs Weiterkommen
Rund zwei Stunden vor Anpfiff des letzten Gruppenspiels der Deutschen gegen Spanien richtet sich der Blick aller, die es mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) halten, auf das Match im dänischen Herning.
Es läuft nämlich schon die Partie zwischen Serbien und Österreich, deren Ausgang direkten Einfluss aufs Weiterkommen der deutschen Mannschaft hat.
Je nach Verlauf dieser Begegnung könnte der DHB-Auswahl am späten Abend ein Unentschieden ausreichen. Selbst eine Niederlage wäre noch möglich, wenn die Ösis mit drei Toren Vorsprung gewinnen und dabei höchstens 29 Tore erzielen.
19. Januar, 13.05 Uhr: Schweigeminute vor der deutschen Partie gegen Spanien
Bevor die deutsche Nationalmannschaft heute Abend gegen Spanien ums Weiterkommen spielt, wird es in der Halle still werden. Es gibt eine Schweigeminute für die Opfer des tragischen Zugunglücks in Andalusien.
Am Sonntagabend war ein Hochgeschwindigkeitszug in der Nähe von Adamuz in der Provinz Córdoba bei 300 km/h entgleist und mit dem entgegenkommenden Zug kollidiert. Mindestens 39 Menschen starben, in den umliegenden Krankenhäusern wurden mehr als 70 Menschen behandelt.
Die Schweigeminute wird nach den Nationalhymnen abgehalten, danach findet der Anwurf um 20.30 Uhr statt. Die spanische Delegation hatte um das Gedenken für die Opfer der Katastrophe gebeten, der Weltverband EHF kam dem Wunsch nach.
19. Januar, 9 Uhr: Heute geht es für Deutschlands Handballer schon um alles
Die überraschende Niederlage gegen Serbien sorgt dafür, dass Deutschland heute gegen Spanien (20.30 Uhr) nicht nur um Punkte für die Hauptrunde, sondern überhaupt ums Einziehen in diese spielt.
Sollte Serbien nämlich gegen Österreich gewinnen, braucht auch das DHB-Team parallel einen Sieg gegen Spanien - und zwar mit mindestens drei Toren Vorsprung. Ansonsten zieht Deutschland im Dreiervergleich der Teams mit dann jeweils vier Punkten nämlich in Sachen Torverhältnis den Kürzeren und landet auch mit zwei Siegen aus drei Spielen auf dem undankbaren dritten Platz.
Falls Österreich gegen Serbien ein Unentschieden herausholt, reicht Deutschland ein einfacher Sieg, nur im Falle eines österreichischen Erfolgs ist Team D nicht zum Siegen verpflichtet, sondern es reicht ein Unentschieden bzw. je nach Höhe des österreichischen Erfolgs auch eine knappe Niederlage.
Darauf bauen kann die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla aber nicht - um das erste Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer Handball-EM abzuwenden, darf es heute Abend nichts anderes als Vollgas geben.
18. Januar, 12.53 Uhr: Heftige Kritik am DHB-Team und dem Trainer von den Experten
Nach der unerwarteten wie unnötigen Niederlage gegen Serbien hat es für das deutsche Handball-Team und Trainer Alfred Gislason Kritik von allen Seiten gehagelt. Vor allem die Ex-Spieler, jetzt TV-Experten, schossen sich auf ihn und seine Mannschaft ein.
"Da hätten auch der Busfahrer und der Physiotherapeut stehen können, da kam ja gar kein Ball hin", sagte etwa Stefan Kretzschmar mit Hinblick auf das wenige Einbinden der Links- und Rechtsaußen. Sein ehemaliger Mitspieler und Weltmeister Michael "Mimi" Kraus wurde ebenfalls mehr als deutlich: "Das war einfach Kacke im Angriff. Man muss es auch einmal beim Namen nennen."
Zuvor rumorte es auch intern, nachdem Spielmacher Juri Knorr öffentlich den Coach kritisierte: "Wir haben die Serben in der ersten Halbzeit überrannt, und dann ändern wir alles. Das verstehe ich nicht. Ich stand in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel auf der Platte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir werden es nicht schaffen, wenn Spieler 60 Minuten durchspielen."
Gislason versuchte anschließend am Mikrofon zu beschwichtigen und meinte, intern werde viel gesprochen, Lukas Mertens wiederum fand die Aussagen von Knorr wenig prickelnd. "Wenn wir Spieler anfangen, darüber zu sprechen, ich will da spielen oder dort, macht das alles keinen Sinn. Der Trainer entscheidet, wer wann und wo auf der Platte steht."
Viel Zeit, die Wogen zu glätten, bleibt nicht. Schon am Montag muss ein Sieg gegen Spanien her, sonst droht dem Olympia-Zweiten das peinliche Vorrunden-Aus.
17. Januar, 22.30 Uhr: Deutschland muss jetzt Spanien schlagen
Dieser Schock muss erst einmal verarbeitet werden. Noch ist es nicht vorbei, doch heute war ein Sieg fest eingeplant.
Im letzten Gruppenspiel braucht es gegen Spanien ziemlich sicher einen Sieg.
17. Januar, 22.20 Uhr: Gislason nimmt Auszeit-Fehler auf seine Kappe
Alfred Gislason beweist nach Abpfiff Größe und nimmt den Auszeit-Fehler auf seine Kappe. Das war eine Schlüsselszene in der heißen Phase. Danach war Deutschland gebrochen.
Dennoch gibt es genug Fragezeichen, wie das DHB-Team das Spiel in der zweiten Hälfte aus der Hand geben konnte.
17. Januar, 22.13 Uhr: Serbien macht das 30:27 und gewinnt das Spiel
Was für eine Demütigung! Serbien nimmt zwölf Sekunden vor Ende noch eine Auszeit - bei Zwei-Tore-Führung und Ballbesitz.
Dann fällt das 30:27 und es ist Schluss. Serbien dreht phänomenal das Spiel, Deutschland kann es nicht fassen.
17. Januar, 22.11 Uhr: Deutschland weiter zwei Tore zurück
Treffer auf beiden Seiten, Serbien weiter zwei Tore vorne. Noch 50 Sekunden auf der Uhr.
17. Januar, 22.09 Uhr: Zerbe versemmelt Siebenmeter, Serbien in Unterzahl
Serbien trifft zum 27:25. Das wird jetzt schwer, Deutschland muss in zwei Minuten zwei Tore aufholen. Doch es gibt Siebenmeter und zwei Minuten für die Serben.
Und was macht Zerbe? Semmelt den Ball übers Tor. Autsch!
17. Januar, 22.07 Uhr: Serbien führt und Gislason patzt
Ist das unglücklich! Gislason nimmt die Auszeit, während Knorr wirft und trifft. Das Tor zählt nicht.
Das Schiedsrichter-Gespann guckt sich die Szene in der Zeitlupe, selbst da ist es kaum aufzulösen. Die Entscheidung bleibt bestehen, ist das bitter! Serbien führt 26:25. Noch zweieinhalb Minuten.
17. Januar, 22.02 Uhr: Zwei Minuten gegen Köster, Serbien gleicht aus
Was für ein Nervenkrimi inzwischen. Köster bekommt zwei Minuten nach serbischem Konter. Den Siebenmeter verwandelt Serbien zum 25:25.
Gislason nimmt Wolff beim nächsten Angriff aus dem Tor. Dann versteht das DHB-Team (wieder einmal) eine Schiri-Entscheidung nicht.
17. Januar, 22 Uhr: Zerbe trifft, Wolff hält, Deutschland führt
Zerbe verwandelt den Siebenmeter, danach hält Super-Andy im Tor! 25:24.
17. Januar, 21.58 Uhr: Uscins mit der Führung!
Deutschland ist zurück, Uscins markiert das 24:23. Der Knoten ist offensiv endlich wieder geplatzt, auch die Halle ist wieder da!
Im Anschluss gleicht Serbien wieder aus. Noch sechseinhalb Minuten.
17. Januar, 21.55 Uhr: Ausgleich durch Schluroff!
Deutschland in Überzahl und mit dem Siebenmeter-Treffer.
Schluroff ist jetzt auch wieder dabei und donnert den Ball zum 23:23 ins Netz.
17. Januar, 21.52 Uhr: Serbien erhöht auf 23:21
Nach über zwei Minuten geht es weiter und Serbien trifft direkt zum 23:21 nach 49 Minuten.
Die deutsche Abwehr lässt zu viele Würfe zu.
17. Januar, 21.49 Uhr: Serbien dreht das Spiel und hat das Momentum auf seiner Seite
Kurz darauf ist es passiert, wieder gleicht Serbien aus. Im Gegenzug verliert Deutschland zu schnell den Ball, ist jetzt zu nervös.
Das nutzt Serbien aus und geht mit 22:21 in Führung und hat das Momentum endgültig auf seiner Seite. Danach folgt eine technische Pause, weil der Hallenboden geklebt werden muss. Dass dürfte dem DHB gelegen kommen.
17. Januar, 21.46 Uhr: Wolff pariert Siebenmeter und hält die deutsche Führung fest
Siebenmeter Serbien, den Wolff mit seiner rechten Pranke pariert. Das war ganz wichtig, die Halle bebt!
Deutschland weiter 21:20 vorne.
17. Januar, 21.42 Uhr: Deutschland wieder vorne, nach Wolff kommt Grgic
Uscins erlöst Deutschland für den Moment und erzielt die 21:20-Führung.
Inzwischen ist auch Grgic im linken Rückraum im Spiel.
17. Januar, 21.38 Uhr: Serbien gleicht aus, Deutschland nimmt die Auszeit
Puh, da ist der 20:20-Ausgleich, weil Serbien in der zweiten Hälfte nahezu alles trifft.
Gislason zieht in der Auszeit sein Ass und bringt Andreas Wolff ins Tor.
17. Januar, 21.33 Uhr: Serbien markiert den Anschluss, Deutschland wechselt
Dahmke geht nach 38 Minuten raus, Mertens kommt auf Linksaußen. Die Serben verkürzen erst auf 19:18 und dann auf 20:19.
Derweil kommt die Zuschauerzahl: 9130 Fans feiern ein unterhaltsames Handball-Spiel.
17. Januar, 21.29 Uhr: Führung schmilzt, aber DHB bricht Torbann zweiter Hälfte
Deutschland verwirft die ersten beiden Abschlüsse im zweiten Durchgang, der dritte von Uscins in Unterzahl sitzt dann.
Im Gegenzug macht Serbien das 18:16, danach ist der DHB wieder komplett.
17. Januar, 21.23 Uhr: Zweite Hälfte beginnt mit deutschem Pfostentreffer
Das hat bisher richtig Spaß gemacht und darf gerne so weitergehen.
Die zweite Hälfte beginnt mit deutschem Pfostentreffer.
17. Januar, 21.10 Uhr: Schluroff lobt das Tempospiel und die starke erste Hälfte
Schluroff tritt nach seinen zwei Treffern vor dem Pausengang noch schnell vors Mikro und meint: "Im Großen und Ganzen ist es das Tempospiel, was uns so gefährlich macht."
Außerdem lobt er den serbischen Keeper. Bis dahin gibt es wenig zu mäkeln.
17. Januar, 21.08 Uhr: Wieder Schluroff, wieder drin, vier Tore-Führung zur Pause
Wieder Schluroff, wieder ist der Ball drin. Mit einer vier Tore-Führung und einem 17:13 geht es in die Kabinen.
17. Januar, 21.06 Uhr: Schluroff-Geschoss, DHB drei Tore vorne
Anderthalb Minuten vor der Halbzeit nimmt Gislason die erste Auszeit. Kurz danach hämmert Schluroff mit 134 km/h den Ball zum 16:13 rein.
Noch 37 Sekunden vor der Pause auf der Uhr, jetzt nimmt Serbien die erste Auszeit.
17. Januar, 21 Uhr: DHB weiter zwei Tore vorne, Späth on fire
Späth on fire und mit Parade Nummer sieben.
Uscins macht das 14:12 nach 26 Minuten, Deutschland trifft jetzt sehr konstant.
17. Januar, 20.55 Uhr: Serbien kommt zurück, dann zaubert Knorr
Serbien nutzt einen deutschen Ballverlust und einen Siebenmeter, um auf 11:10 zu verkürzen.
Kurz darauf setzt Knorr Golla rückwärts durch die Beine in Szene, 12:10.
17. Januar, 20.52 Uhr: DHB drei Tore vorne!
Semper spielt hier richtig stark auf und markiert seinen dritten Treffer zum 11:8 nach 18 Minuten.
Kurz darauf pariert Späth.
17. Januar, 20.49 Uhr: Deutschland nutzt Überzahl nur bedingt
Nach 14 Minuten steht es 8:8. Deutschland legt vor, Serbien zieht nach.
Dann hagelt es die erste Zwei-Minuten-Strafe für die Serben, die Überzahl nutzt Deutschland nur bedingt zum 9:8.
17. Januar, 20.42 Uhr: Serbiens Keeper der beste Mann
Der serbische Torhüter zeigt schon in den ersten zehn Minuten seine Extraklasse, pariert über 50 Prozent deutscher Abschlüsse.
Dann findet Knorr die Lücke und bringt Deutschland mit 5:4 in Führung.
17. Januar, 20.39 Uhr: Deutschland aufmerksam und kurz vorne
Deutschland klaut Serbien viele Bälle, Knorr vollendet einen Konter zur Führung, ehe Serbien zum 4:4 ausgleicht.
17. Januar, 20.36 Uhr: Ausgeglichenes Spiel und Remis nach fünf Minuten
Späth pariert direkt den ersten serbischen Abschluss, Zerbe macht für Deutschland das 1:0, Knorr das zweite Tor.
Nach fünf Minuten steht es 3:3.
17. Januar, 20.30 Uhr: Auf geht's in Spiel zwei!
Serbien hat Anwurf. Deutschland beginnt mit Späth im Tor, Knorr im Rückraum und Rückkehrer Dahmke direkt als Linksaußen.
17. Januar, 20.25 Uhr: Gislason fordert besseres Überzahl-Spiel und mehr Tempo
Gleich geht es los. Gislason erwartet die Serben mit "sehr viel" Emotionalität, einer "sehr gute Abwehr und zwei Weltklasse-Torhütern".
Von seinem Team erwartet er ein verbessertes Überzahl-Spiel sowie ein schnelleres Tempo.
17. Januar, 20.20 Uhr: Prächtige Stimmung in Hering
Die Stimmung vor Anpfiff im dänischen Hering ist prächtig und freudig. Die Arena ist nahezu komplett in deutscher Hand.
17. Januar, 20 Uhr: Gislason streicht Langhoff - Dahmke wieder dabei, Lichtlein fehlt weiterhin
Die erste Personalentscheidung ist gefallen: DHB-Coach Alfred Gislason (66) beordert - wie angekündigt - Rune Dahmke zurück ins Aufgebot. Zum Auftakt gegen Österreich hatte der Linksaußen angeschlagen gefehlt.
Für ihn rutscht EM-Debütant Matthes Langhoff aus dem Kader. Nils Lichtlein fehlt weiterhin angeschlagen.
17. Januar, 19.45 Uhr: Spanien hat vorgelegt - zieht Deutschland gegen Serbien nach?
Noch knapp 45 Minuten bis zum zweiten deutschen Gruppenspiel bei der Handball-EM. Ab 20.30 Uhr geht es gegen Serbien (live in der ARD).
Mit einem Sieg könnte das Team von Alfred Gislason (66) mit den Spaniern wieder gleichziehen, die im Vorspiel der Gruppe A Österreich ungefährdet mit 30:25 (19:12) besiegten.
16. Januar, 11.31 Uhr: Top-TV-Quote für die deutsche Handball-Nationalmannschaft
Spitzenwert! Die deutschen Handballer starteten erfolgreich in die EM und zogen dabei zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme.
5,532 Millionen Menschen verfolgten in der ARD den 30:27-Sieg gegen Österreich, sorgten damit für die höchste Einschaltquote am gestrigen Donnerstag.
Nur knapp dahinter lag die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" mit 4,95 Millionen Zuschauern.
16. Januar, 7.05 Uhr: Schreckmoment um DHB-Hexer Andi Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen
Das war ein echter Schreckmoment zum Auftakt des deutschen Handball-Teams in die EM. Beim Sieg gegen Österreich bekam Torhüter Andreas Wolff (34) einen Ball von Sebastian Frimmel direkt ins Gesicht.
Danach lief sein linkes Auge voller Blut und er musste am Rand für einige Zeit behandelt werden. "Der Ball ist genau auf mein offenes Auge geflogen. Das ist nicht das Angenehmste. Ich musste es behandeln lassen, weil es mit Blut vollgelaufen ist und ich nur einen schwarzen Fleck gesehen habe", erklärte der "Hexer" nach der Begegnung, wie die DPA berichtet.
Die medizinische Abteilung sorgte aber dafür, dass er weitermachen konnte. "Jetzt sehe ich wieder klar", fügte er anschließend an. Mit zwölf Paraden war Wolff ein wichtiger Faktor beim 30:27-Auftaktsieg gegen die Alpenrepublik.
15. Januar, 22.04 Uhr: Deutschland gewinnt EM-Auftakt gegen Österreich
Das wars, Deutschland gewinnt den EM-Auftakt gegen Österreich mit 30:27 (12:8)! Bester Werfer für die Nationalmannschaft war Kapitän Johannes Golla mit sieben Treffern.
Durch den Sieg mit drei Toren Vorsprung schiebt sich das DHB-Team an die Spitze der Gruppe A, da Spanien am frühen Abend nur mit zwei Toren Differenz gegen Serbien gewonnen hatte.
Im Parallelspiel der Gruppe C machte Norwegen es richtig deutlich und gewann mit 39:22 gegen die Ukraine.
15. Januar, 22.01 Uhr: Siebenmeter bringt Deutschland wieder drei Tore vor
Ist das die Vorentscheidung? Justus Fischer holt einen Siebenmeter für Deutschland heraus, den Zerbe in der 58. Minute zum 28:25 verwandelt.
Auf der Gegenseite erhält auch Österreich den Strafwurf - doch Andi Wolff ist zur Stelle und pariert!
15. Januar, 21.57 Uhr: Österreich setzt Deutschland unter Druck
Mehrmals kann Deutschland die Empty-Goal-Situation bei Österreich nicht ausnutzen, wohingegen der ÖHB seine Gelegenheiten nutzt.
Als Golla eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassiert und Deutschland somit in Unterzahl ist, trifft Nigg zum 24:26 (56. Minute) - vier Minuten vor Schluss sind es nur noch zwei Tore, die Deutschland vorne liegt!
15. Januar, 21.45 Uhr: Kapitän Johannes Golla geht voran
Johannes Golla macht mit seinem sechsten Versuch den sechsten Treffer, nach 49 gespielten Minuten steht es damit 25:20 für die deutsche Mannschaft.
15. Januar, 21.35 Uhr: Andreas Wolff muss raus
Das tat weh!
Andreas Wolff kriegt einen Ball mit Wucht ins Gesicht ab, muss erst einmal raus, für ihn kommt David Späth in die Partie. Sebastian Frimmel muss für den Gesichtstreffer für zwei Minuten auf die Bank, Österreich damit in Unterzahl.
15. Januar, 21.32 Uhr: Deutschland mit dem Lauf
Wie reagiert Deutschland? Mit Toren satt! In den nächsten fünf Minuten trifft der DHB sechs Mal und verteidigt parallel stark, sodass es in der 41. Minute plötzlich 19:14 für die Deutschen steht.
15. Januar, 21.28 Uhr: Österreich verkürzt auf zwei Tore
Österreich startet gut in die zweite Hälfte, ist durch Treffer von Hutecek und Nigg wieder bis auf zwei Tore dran.
Nach 36 Minuten steht es 13:11 für Deutschland.
15. Januar, 21.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft
Weiter geht's!
Holt sich die deutsche Nationalmannschaft den Auftaktsieg gegen Österreich oder kommt die Alpenrepublik noch einmal zurück?
15. Januar, 21.08 Uhr: Lukas Zerbe zufrieden mit der ersten Hälfte
Lukas Zerbe hat noch Luft für ein kurzes Statement am ARD-Mikrofon und zeigt sich zufrieden mit dem DHB-Team.
"Unsere freien Chancen reingemacht, überragende Abwehr", lautet das Fazit des Rechtsaußen. Im Sechs gegen Sechs habe man den Gegner komplett unter Kontrolle, nur im Sieben gegen Sechs noch kleine Probleme gehabt.
15.Januar, 21.06 Uhr: Deutschland führt zur Halbzeit mit 12:8 gegen Österreich
Schon ist die kurzweilige erste Hälfte vorbei, Deutschland führt klar mit 12:8 gegen den Nachbarn aus Österreich!
15. Januar, 21.03 Uhr: Andreas Wolff zeigt seine ganze Klasse
Er ist und bleibt einer der besten Torhüter der Welt. Schon jetzt hat Andreas Wolff wieder eine unfassbare Paradenquote zu verzeichnen, 42 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kommen, hat der 34-Jährige gehalten.
15. Januar, 20.58 Uhr: Erste Vier-Tore-Führung für Deutschland
Da ist die erste Vier-Tore-Führung für das DHB-Team!
In der 25. Minute trifft Zerbe zum 11:7, Deutschland hat das Spiel gerade im Griff. Österreich nimmt deshalb die erste Auszeit der Partie.
15. Janaur, 20.52 Uhr: Deutschland trifft ins Empty Goal
Das taktische Mittel der Österreicher rächt sich! Deutschland gewinnt dem Ball im österreichischen Angriff, Golla schaltet schnell und wirft den Ball flach ins leere Tor auf der anderen Feldhälfte.
Nach 20 gespielten Minuten steht es damit 8:6 für Deutschland.
15. Januar, 20.50 Uhr: Österreich gleicht aus
Jetzt ist Österreich im Spiel, ein Tempogegenstoß beschert dem Underdog in der 18. Minute den Ausgleich. Es steht 6:6.
15. Januar, 20.46 Uhr: Österreich nimmt zum ersten Mal den Torhüter raus
Jetzt ist es so weit: Als Deutschland in der 13. Minute zur 5:2-Führung trifft, nimmt Österreich den Torhüter raus, um einen siebten Feldspieler auf die Platte zu bringen, und erzielt prompt den 3:5-Anschluss.
Das Risiko ist aber hoch: Weil der Kasten hinten leer ist, probiert Wolff es mit einem Wurf quer über das ganze Feld, scheitert aber an der Latte. Schade!
15. Januar, 20.38 Uhr: Deutschland führt knapp gegen Österreich
Torarmer Start in die Partie! Nach sieben Minuten steht es gerade einmal 2:1 für das DHB-Team, den ersten Turnier-Treffer für Deutschland erzielte Lukas Zerbe per Siebenmeter.
Danach verteidigen beide Teams gut, Andreas Wolff konnte sich schon mehrfach auszeichnen. Übrigens: Der "Anti-Handball", den der deutsche Torhüter beim Gegner befürchtet hat, also sieben Feldspieler im Angriff bei leerem Tor, ist bisher bei Österreich nicht zu sehen.
15. Januar, 20.30 Uhr: Das Spiel läuft, Deutschland will den ersten Sieg der EM!
Die Partie läuft! Das Schiedsrichter-Gespann aus Montenegro gibt das Spiel frei, den erste Angriff hat Deutschland.
Für den DHB starten Keeper Andreas Wolff, Marko Grgic, Julian Köster, Renars Uscins, Lukas Mertens, Kapitän Johannes Golla und Lukas Zerbe.
Parallel dazu trifft in Gruppe C Norwegen auf die Ukraine.
15. Januar, 20.25 Uhr: Deutschlands Handballer schmettern die Hymne
Alles ist angerichtet für das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft!
Die Hymnen laufen, erst schmettern die deutschen Nationalspieler mit, dann die Österreicher.
15. Januar, 19.45 Uhr: Alfred Gislason streicht Rune Dahmke aus 16er-Kader
Vor jedem Spiel muss der 18er-Kader des DHB auf 16 Spieler reduziert werden. Nils Lichtlein fällt ohnehin angeschlagen aus, als zweiten Spieler lässt Bundestrainer Alfred Gislason Routinier Rune Dahmke außen vor, wie Bild und Sportschau übereinstimmend berichteten.
Dahmke, der vor zehn Jahren mit Deutschland Europameister geworden war, war ohnehin eher überraschend in den EM-Kader berufen worden, verpasste zudem das Vorbereitungsspiel gegen Kroatien wegen Problemen mit seinem Gepäck.
15. Januar, 19.37 Uhr: Spanien schlägt Serbien zum EM-Auftakt
Das erste Spiel in Deutschlands Vorrundengruppe ist vorbei! Mitfavorit Spanien schlägt Serbien knapp mit 29:27 und setzt sich damit vorläufig an die Spitze der Tabelle.
Im Parallelspiel siegte Frankreich deutlich mit 42:28 gegen Tschechien.
15. Januar, 18 Uhr: Vorhang auf, die Handball-EM beginnt
Los geht's! Pünktlich um 18 Uhr eröffnen die ersten vier Mannschaften die Handball-EM.
In der deutschen Gruppe A treffen Spanien und Serbien aufeinander, in Gruppe C muss Frankreich gegen Tschechien ran.
15. Januar, 14.20 Uhr: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt
Andreas Wolff (34) erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein Auftaktsieg der Deutschen zum EM-Auftakt wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung.
Im Duell mit Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) geht das Gislason-Team als großer Favorit auf die Platte.
Dabei besitzt das ÖHB-Teamum Lukas Hutecek (25) und Nikola Bilyk (29) durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen.
15. Januar, 13.19 Uhr: Bundeskanzler Merz drückt deutschen Handballern die Daumen
Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den deutschen Handballern unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben.
"Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.
15. Januar, 12.28 Uhr: DHB-Team geht mit Ziel "Halbfinale" ins EM-Turnier
Diese Spiele haben es in sich! Mit Österreich, Serbien und Zweifach-Europameister Spanien stehen Deutschland schon in der Gruppenphase unangenehme Aufgaben bevor. Sollte das Team von DHB-Cheftrainer Alfred Gislason (66) wie zu erwarten weiterkommen, droht ein mögliches Kracher-Duell mit Handball-Supermacht Dänemark.
Für den 66-jährigen Bundestrainer ist es "mit dieser Gegner-Konstellation wahrscheinlich das schwierigste Turnier bisher". Dennoch hat der Isländer als EM-Ziel das Halbfinale ausgegeben. "An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen", bekräftigte Gislason.
15. Januar, 11.47 Uhr: DHB-Team winkt bei Titel eine Prämie von 600.000 Euro
Der erste EM-Titel seit 2016 würde sich für Deutschlands Handballer auch finanziell mächtig lohnen.
Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) erhält bei einer Goldmedaille insgesamt 575.000 Euro, wie der DHB mitteilte.
"Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro", hieß es. Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (49) mit Kapitän Johannes Golla (28) und den Führungsspielern Julian Köster (25) und Andreas Wolff (34).
15. Januar, 11.26 Uhr: DHB-Keeper Wolff geht auf ersten EM-Gegner Österreich los
Verbal-Attacke! Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff (34) hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner Knallhart-Kritik mal so richtig angeheizt.
Einen Tag vor dem Auftakt-Duell an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im dänischen Herning reagierten die Ösis mit Unverständnis auf die Aussagen des DHB-Keepers.
Mehr dazu hier: "Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner"
15. Januar, 11.05 Uhr: Einsatz des verletzten DHB-Profi Lichtlein fraglich
Zum EM-Auftakt könnte Deutschlands Nils Lichtlein (23) ausfallen.
Der Linkshänder der Füchse Berlin zog sich am vergangenen Montagabend während des Trainings in Hannover vor der Abreise nach Dänemark eine Verletzung am linken Vorfuß zu, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) bekannt gab.
Trotz der Blessur reiste der 23-Jährige mit dem Team ins Quartier nach Silkeborg. "Es ist möglich, dass er in zwei Tagen wieder einsatzbereit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen", erklärte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (44) nach der Ankunft im Hotel.
Ein längerer Ausfall sei derzeit nicht zu erwarten, daher sei aktuell auch keine Nachnominierung geplant.
15. Januar, 10.45 Uhr: Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker!
TAG24 begleitet die diesjährige Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark, Norwegen und Schweden im Liveticker, hält Euch bei dem Kontinentalturnier vom 15. Januar bis 1. Februar mit allem Wissenswerten auf dem Laufenden.
