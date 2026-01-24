 78.569

Handball-EM live: Dank Grgic und Krake Wolff! Deutschland schlägt auch Norwegen

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland gewinnt auch das zweite Hauptrundenspiel, bezwingt Norwegen mit 30:28.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.

Bis zum 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

Zum Hauptrundenauftakt schlug Deutschland Portugal knapp mit 32:30 und behielt damit alle Trümpfe für das Halbfinale in der Hand. Dank einer Gala-Vorstellung von Keeper Andreas Wolff (34) bezwang man auch Norwegen mit 30:28.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

24. Januar, 22.03 Uhr: Gala-Auftritt von Andreas Wolff

Der so wichtige Sieg im Duell mit Norwegen ist vor allem Andreas Wolff (34) und Marko Grgic (22) zu verdanken.

Mit Weltklasse-Paraden entschärfte der 34-jährige DHB-Keeper über 20 Bälle, während der 22 Jahre junge Rückraumspieler mit sieben Treffern im Angriff glänzte.

Lieferte eine Weltklasse-Leistung ab: Deutschland-Keeper Andreas Wolff (34).
Lieferte eine Weltklasse-Leistung ab: Deutschland-Keeper Andreas Wolff (34).  © Sina Schuldt/dpa

24. Januar, 22.01 Uhr: Schluss! Deutschland schlägt Norwegen mit 30:28

Das war's, die Partie ist aus!

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite Hauptrundenspiel, bezwingt Norwegen mit 30:28.

Mit 6:0 Punkten führt das DHB-Team die Gruppe 1 an, ist damit voll auf Halbfinalkurs.

24. Januar, 21.56 Uhr: 30:26-Führung für Deutschland

Es braucht auch Spielglück!

Deutschlands Lichtlein verfehlt das Tor, der Abpraller landet jedoch direkt bei Goller, der sich den Ball schnappt und zum 30:26 trifft.

Wenige Minuten sind hier noch zu gehen.

24. Januar, 21.49 Uhr: Norwegen verkürzt Rückstand

Norwegen kämpft sich zurück ins Spiel: Nur noch 26:24 für Deutschland.

Es hätte sogar noch enger werden können, doch die Skandinavier scheitern weiterhin an DHB-Krake Andreas Wolff.

24. Januar, 21.44 Uhr: 26:21! DHB-Offensiv schaltet in den 6. Gang

Was ist denn hier los?

Die deutsche Offensive läuft auf Hochtouren und ist gerade nicht zu bremsen, während Norwegen kaum noch hinterherkommt.

Das Team von Bundestrainer Gislason führt 26:21.

24. Januar, 21.40 Uhr: Drei-Tore-Führung für das DHB-Team

Erneut ist es Grgic, der einnetzt.

Aus der Distanz fasst sich der DHB-Akteur ein Herz, zündet eine Fackel und schweißt den Ball ins Norwegen-Tor. 24:21.

24. Januar, 21.37 Uhr: Deutschland führt gegen Norwegen

Da ist die Führung für das DHB-Team!

Kapitän Golla verwandelt zum 22:21 gegen die Skandinavier.

24. Januar, 21.35 Uhr: Grgic gleicht für Deutschland aus

So einfach kann's gehen!

Deutschlands Grgic tankt sich auf rechts durch, kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss - und hämmert den Ball in die Maschen. 21:21.

24. Januar, 21.31 Uhr: DHB-Krake Wolff rettet erneut

Kaum zu glauben, was Andreas Wolff hier wieder zaubert.

Mit einer spektakulären Parade entschärft er nun auch Andersons Wurf, macht auch diese Chance zunichte.

24. Januar, 21.27 Uhr: Deutschland startet mit zwei Fehlversuchen

Die deutsche Mannschaft erwischt einen holprigen Start nach der Pause: Zuerst haut Uscins den Ball übers Tor, dann pariert Bergerud den Wurf von Fischer.

Norwegen nutzt die Fehler im Gegenzug eiskalt aus, erhöht den Rückstand auf 15:18.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

Mehr zum Thema Handball-EM: