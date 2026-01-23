 55.631

Handball-EM live: Deutschland nach Sieg von Dänemark jetzt Tabellenführer

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland nach Sieg von Dänemark jetzt Tabellenführer.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.

Bis zum 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

Zum Hauptrundenauftakt schlug Deutschland Portugal knapp mit 32:30 und behielt damit alle Trümpfe für das Halbfinale in der Hand. Als Nächstes geht es am Samstag (20.30 Uhr) gegen Norwegen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

23. Januar, 7.05 Uhr: Deutsche Handballer jetzt Tabellenführer

Nach dem Sieg von Dänemark am Donnerstagabend gegen Frankreich (32:19) ist die DHB-Auswahl jetzt Tabellenführer in der Hauptrunden-Gruppe eins. Norwegen setzte sich zudem mit 35:34 gegen Spanien durch.

Am heutigen Freitag starten die Hauptrundenspiele der Gruppe zwei in Malmö. Dabei trifft Island auf Kroatien (15.30 Uhr), die Schweiz auf Ungarn (18 Uhr) und Slowenien auf Schweden (20.30 Uhr).

Am Samstag geht es für die DHB-Auswahl weiter mit der Partie gegen Norwegen (20.30 Uhr). Zuvor spielt Frankreich gegen Portugal (15.30 Uhr) und Spanien gegen Dänemark (18 Uhr).

22. Januar, 17.09 Uhr: Deutschland schlägt Portugal mit 32:30

Portugal verwandelt den eigenen Angriff zum Anschlusstreffer, doch den Schlusspunkt setzt Renars Uscins zum 32:30! Es ertönt die Sirene, Deutschland schlägt Portugal nach einem Nervenkrimi und setzt sich an die Spitze der Hauptrundengruppe!

Miro Schluroff war mit sieben Toren bester Werfer des DHB-Teams, zum Man of the Match wird aber Torwart Andreas Wolff gekürt, der 32,6 Prozent der Bälle auf sein Tor parierte.

Strahlende Gesichter bei den DHB-Spielern.
Strahlende Gesichter bei den DHB-Spielern.  © Sina Schuldt/dpa

22. Januar, 17.07 Uhr: Deutschland zittert kurz vor Schluss

Im wohl letzten Angriff der Deutschen verwirft Mertens, es steht 30:29. Doch ein Portugiese griff dem Deutschen in den Arm!

Den fälligen Siebenmeter verwandelt Zerbe zum 31:29, nur noch eine halbe Minute zu spielen.

22. Januar, 17.03 Uhr: Tor nach Videobeweis für Portugal

Was für ein Krimi hier! Wolff fischt einen Ball raus, der aber wohl trotzdem hinter die Linie gekullert ist. Oder doch nicht? Die Schiedsrichter schreiten zur Sicherheit zum Videobildschirm, um dann doch das Tor für Portugal zu geben.

22. Januar, 16.59 Uhr: Enges Spiel fünf Minuten vor Schluss

Deutschland erzielt in den letzten Sekunden der Unterzahl zwar das 27:25, doch weil Wolff noch nicht wieder im Tor steht, als die Portugiesen an den Ball kommen, gibt es postwenden den Anschlusstreffer für Portugal.

22. Januar, 16.55 Uhr: Johannes Golla sieht Rot

Harte Entscheidung! Nach Sichtung der Videobilder schicken die Schiedsrichter Johannes Golla mit Rot vom Platz, er hatte einen Gegenspieler mit dem Unterarm im Gesicht erwischt.

22. Januar, 16.52 Uhr: Deutschland trifft in Unterzahl

Fischer muss ebenfalls für zwei Minuten vom Platz, sodass jetzt Deutschland in Unterzahl ist.

Trotzdem triff Schluroff zum 24:22 und stellt den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Noch sieben Minuten auf der Uhr!

22. Januar, 16.48 Uhr: Deutschland verwirft Siebenmeter

Justus Fischer zieht den Siebenmeter samt Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Salvador, den Lichtlein allerdings verwirft.

Trotzdem macht Deutschland das 24:22, Zerbe steigt von Rechtsaußen hoch und überwindet Capdeville.

22. Januar, 16.43 Uhr: Zwei-Tore-Führung für Deutschland

Deutschland hat das Spiel jetzt mehr und mehr im Griff und geht zum ersten Mal in dieser Hälfte mit zwei Toren in Führung!

Schluroff und Knorr sind hintereinander erfolgreich, es steht 21:19 für Deutschland. Das heißt aber noch nichts, es sind noch rund 14 Minuten zu spielen.

22. Januar, 16.40 Uhr: Andi Wolff pariert, dann gibt es die Auszeit

Andreas Wolff zeigt sich auch heute wieder glänzend aufgelegt, beim 19:18 pariert der deutsche Torhüter erneut.

Dann nimmt Portugal die erste Auszeit in dieser Hälfte, aus der das Team mit sieben Feldspielern und ohne Torwart zurückkommt. Das dürfte Wolff nicht allzu gut gefallen, hatte er diese Taktik bei Österreich doch als "Anti-Handball" kritisiert.

Andreas Wolff ist auch heute wieder in Topform.
Andreas Wolff ist auch heute wieder in Topform.  © Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

22. Januar, 16.35 Uhr: Video-Check endet mit Zwei-Minuten-Zeitstrafe

Beim Spielstand von 17:17 wird die Partie unterbrochen, weil die Schiedsrichter sich eine Szene noch einmal am Bildschirm ansehen wollen.

Für einen Treffer ins Gesicht von Golla muss Cavalcanti für zwei Minuten von der Platte, eine potenziell mögliche Rote Karte gibt es nicht.

