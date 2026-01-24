 61.810

Handball-EM live: Es geht gegen Norwegen! Gelingt Deutschland heute wieder ein Sieg?

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Am heutigen Samstagabend geht es für das DHB-Team im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.

Bis zum 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

Zum Hauptrundenauftakt schlug Deutschland Portugal knapp mit 32:30 und behielt damit alle Trümpfe für das Halbfinale in der Hand. Als Nächstes geht es am Samstag (20.30 Uhr) gegen Norwegen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

24. Januar, 20.30 Uhr: Anwurf in Herning

Los geht's!

Deutschland hat Anwurf, das Spiel ist eröffnet.

24. Januar, 20.26 Uhr: Hymnen laufen

Die beiden Mannschaften haben Aufstellung genommen für die Nationalhymnen.

24. Januar, 20.26 Uhr: ZDF überträgt Deutschland-Spiel gegen Norwegen

Gleich geht's los!

Wer das Spiel live sehen will, schaltet auf ZDF um. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel nämlich live.

Alternativ könnt Ihr das Match aber auch in unserem Ticker mitverfolgen.

24. Januar, 20.21 Uhr: Deutschlands EM-Duell mit Norwegen

Vorhang auf: Deutschland Handballer betreten das Parkett.

In wenigen Minuten erfolgt der Anwurf.

24. Januar, 19.42 Uhr: Deutschland trifft heute auf Norwegen

Showtime in Herning: Am heutigen Samstagabend (Anwurf 20.30 Uhr) geht es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen.

Nur drei Tage nach dem Krimi-Sieg über Portugal will die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) ihre Tabellenführung verteidigen und mit einem weiteren Erfolg ihren Kurs in Richtung EM-Halbfinale festigen.

Ein Sieg würde nicht nur Rang eins in der Gruppe sichern, sondern auch für weniger Druck in den bevorstehenden Begegnungen mit Olympiasieger Dänemark und Titelverteidiger Frankreich sorgen.

Peilt mit seinem Team den zweiten Hauptrunden-Sieg an: DHB-Chefcoach Alfred Gislason (66, r.).
23. Januar, 15.37 Uhr: Keine Sperre für DHB-Kapitän Golla

Aufatmen im DHB-Lager: Kapitän Johannes Golla (28) steht der deutschen Nationalmannschaft im zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen zur Verfügung.

Nach der Roten Karte beim Krimi-Sieg über Portugal am Donnerstagnachmittag hat die Europäische Handball-Föderation auf eine weitere Bestrafung verzichtet.

Somit kann Bundestrainer Alfred Gislason (66) im Knaller-Duell mit dem Fünffach-Weltmeister am Samstagabend (Anwurf 20.30 Uhr) auf seinen Kreisläufer setzen.

Golla hatte Portugals Francisco "Kiko" Costa (20) bei einer Abwehraktion zunächst festgehalten und ihn anschließend mit der Hand im Gesicht getroffen, wofür er des Parketts verwiesen worden war.

Deutschlands Handballer können im kommenden Hauptrundenspiel gegen Norwegen auf Johannes Golla (28) bauen.
23. Januar, 7.05 Uhr: Deutsche Handballer jetzt Tabellenführer

Nach dem Sieg von Dänemark am Donnerstagabend gegen Frankreich (32:19) ist die DHB-Auswahl jetzt Tabellenführer in der Hauptrunden-Gruppe eins. Norwegen setzte sich zudem mit 35:34 gegen Spanien durch.

Am heutigen Freitag starten die Hauptrundenspiele der Gruppe zwei in Malmö. Dabei trifft Island auf Kroatien (15.30 Uhr), die Schweiz auf Ungarn (18 Uhr) und Slowenien auf Schweden (20.30 Uhr).

Am Samstag geht es für die DHB-Auswahl weiter mit der Partie gegen Norwegen (20.30 Uhr). Zuvor spielt Frankreich gegen Portugal (15.30 Uhr) und Spanien gegen Dänemark (18 Uhr).

22. Januar, 17.09 Uhr: Deutschland schlägt Portugal mit 32:30

Portugal verwandelt den eigenen Angriff zum Anschlusstreffer, doch den Schlusspunkt setzt Renars Uscins zum 32:30! Es ertönt die Sirene, Deutschland schlägt Portugal nach einem Nervenkrimi und setzt sich an die Spitze der Hauptrundengruppe!

Miro Schluroff war mit sieben Toren bester Werfer des DHB-Teams, zum Man of the Match wird aber Torwart Andreas Wolff gekürt, der 32,6 Prozent der Bälle auf sein Tor parierte.

Strahlende Gesichter bei den DHB-Spielern.
22. Januar, 17.07 Uhr: Deutschland zittert kurz vor Schluss

Im wohl letzten Angriff der Deutschen verwirft Mertens, es steht 30:29. Doch ein Portugiese griff dem Deutschen in den Arm!

Den fälligen Siebenmeter verwandelt Zerbe zum 31:29, nur noch eine halbe Minute zu spielen.

22. Januar, 17.03 Uhr: Tor nach Videobeweis für Portugal

Was für ein Krimi hier! Wolff fischt einen Ball raus, der aber wohl trotzdem hinter die Linie gekullert ist. Oder doch nicht? Die Schiedsrichter schreiten zur Sicherheit zum Videobildschirm, um dann doch das Tor für Portugal zu geben.

