Handball-EM live: Halbfinale in greifbarer Nähe! Deutschland bietet Dänemark Paroli

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland kann gegen Dänemark schon jetzt den Halbfinal-Einzug klarmachen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.

Zum Hauptrundenauftakt schlug Deutschland Portugal knapp mit 32:30 und behielt damit alle Trümpfe für das Halbfinale in der Hand. Dank einer Gala-Vorstellung von Keeper Andreas Wolff (34) bezwang man auch Norwegen mit 30:28, jetzt geht es gegen Top-Favorit Dänemark.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

26. Januar, 21.35 Uhr: Alfred Gislason nimmt die Auszeit

THW Kiels Magnus Landin stellt auf 17:14, dann ist Deutschland wieder vollzählig.

Alfred Gislason nimmt in der 41. Minute die erste Auszeit dieser Hälfte, um sein Team für den folgenden Angriff zu instruieren.

26. Januar, 21.33 Uhr: Doppelte Unterzahl für Deutschland

Jetzt wird's ganz bitter: Kurz, nachdem Dahmke wieder da ist, kassiert Kohlbacher die zwei Minuten, dazu gibt's einen Siebenmeter, den Jakobsen verwandelt.

Zwar schafft Grgic postwendend den Anschluss, fliegt dann aber selbst für zwei Minuten vom Feld. Jetzt ist Deutschland in doppelter Unterzahl, die Dänemark aber zunächst "nur" zum 16:14 nutzen kann.

26. Januar, 21.29 Uhr: Nächste Zeitstrafe für Deutschland

Nach fast fünf Minuten endlich das erste Tor der zweiten Hälfte, und es ist Grgic mit dem Ausgleich für Deutschland!

Dann macht Nielsen das Spiel aber schnell, Dahmke muss aufs Foul zurückgreifen, um Gidsel zu stoppen und bekommt die Zeitstrafe. In doppelter Überzahl macht Hangaard das 14:13 für den Favoriten, denn Dänemark setzt jetzt zunehmend auf sieben Angreifer bei leerem Tor.

26. Januar, 21.27 Uhr: Torhüter zeichnen sich aus, dann verpasst Deutschland den Ausgleich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit glänzen abwechselnd Späth und Nielsen, dann hat Köster freie Bahn, setzt den Ball aber an den Pfosten.

Nach vier Minuten ist hier noch kein Treffer gefallen, es bleibt vorerst beim 13:12 für Dänemark.

26. Januar, 21.23 Uhr: Weiter geht's! Ringt Deutschland Dänemark nieder?

Die zweite Hälfte läuft! Kann Deutschland hier das Spiel drehen und den vorzeitigen Halbfinal-Einzug klar machen?

26. Januar, 21.08 Uhr: Nur ein Tor Rückstand zur Pause!

Durchatmen, es geht mit dem 12:13-Rückstand in die Pause!

Eigentlich hätte Deutschland hier sogar noch auf Unentschieden stellen können, aber den Siebenmeter mit dem Halbzeitpfiff donnert Lichtlein gegen den Pfosten. Trotzdem ist das DHB-Team hier voll im Spiel und hat wirklich alle Chancen, gegen Dänemark schon das Halbfinale klar zu machen.

Nur ein Tor fehlt Deutschland zur Pause gegen Dänemark, um den Halbfinaleinzug vorzeitig fix zu machen.  © Sina Schuldt/dpa

26. Januar, 21.05 Uhr: Dänemark zieht kurz weg, aber Deutschland wieder voll im Spiel!

Nielsen liegt inzwischen bei fast 40 Prozent gehaltenen Bällen, für Deutschland gibt es immer wieder kein Durchkommen.

Entsprechend zieht Dänemark kurzzeitig auf 13:10 davon, doch kurz vor der Pause ist Deutschland wieder voll dabei! Ein Tor von Grgic, eine Parade von Späth und ein Treffer von Köster später steht es 12:13, dazu ist Dänemark jetzt in Unterzahl. Wird das hier zur Pause sogar noch ein Unentschieden?

26. Januar, 21 Uhr: Renars Uscins bringt Deutschland auf ein Tor ran

Deutschland kommt stärker aus der Auszeit!

Zunächst pariert Späth gegen sieben Dänen und feiert sich völlig zurecht ab, vorne macht Uscins das 10:11. Der rechte Rückraumspieler ist hier die Lebensversicherung der Deutschen, es ist bereits sein vierter Treffer.

David Späth (h.) lässt sein Können aufblitzen.  © Sina Schuldt/dpa

26. Januar, 20.58 Uhr: Erste Auszeit der Partie nimmt Dänemark

Die erste Auszeit der Partie nimmt Dänen-Coach Nikolaj Jacobsen nach 23 gespielten Minuten. Deutschland hat inzwischen auf 9:11 verkürzt.

26. Januar, 20.55 Uhr: Emil Nielsen stellt seine Klasse unter Beweis

Nicht nur Deutschland hat einen Hexer im Tor, auch Dänemark hat in Emil Nielsen einen unfassbaren Rückhalt. Gleich mehrfach hält er bei deutschen Angriffen seinen Kasten auf beeindruckende Weise sauber, während Kirkeløkke für die Hausherren auf 11:8 stellt.

Schon wieder ist Deutschland seit fünf Minuten ohne Tor.

