 28.771

Handball-EM live: Sieg gegen Spanien! Deutschland zieht als Gruppensieger in die Hauptrunde ein

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Der zweite Durchgang wurde soeben angepfiffen, Deutschland führt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am Donnerstag ist der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer gefallen!

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

Zum Vorrunden-Auftakt holte sich das DHB-Team mit einem Sieg gegen Österreich Selbstbewusstsein und übernimmt vorerst die Gruppenspitze, doch gegen Serbien folgt die Schock-Niederlage nach Vier-Tore-Führung zur Pause. Zum Vorrunden-Abschluss ist das DHB-Team gegen Spanien (19. Januar) zum Siegen verdammt.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

19. Januar, 22.06 Uhr: Abpfiff! Deutschland steht in der nächsten Runde

Schluss, das Spiel ist vorbei.

Deutschland bezwingt den zweifachen Europameister mit 34:32 und zieht damit als Gruppensieger in die EM-Hauptrunde ein.

19. Januar, 22.01 Uhr: Deutsche Handballer vor Einzug in EM-Hauptrunde

Das muss es doch jetzt aber gewesen sein!

Kurz vor dem Schluss erhöht Uscins auf 33:29. War das die Vorentscheidung?

19. Januar, 21.56 Uhr: DHB-Auswahl mit Drei-Tore-Führung

Rund drei Minuten sind hier noch zu gehen.

Deutschland führt mit drei Toren und das Ticket für die nächste Runde rückt langsam aber sicher in greifbare Nähe.

19. Januar, 21.52 Uhr: Time-out vor Schlussphase

30:27 für Deutschland!

Bundestrainer Gislason reagiert zum Start der Schlussphase mit einer Auszeit. Das Team richtet den Fokus nun voll auf die letzten Minuten.

19. Januar, 21.44 Uhr: Deutschland winkt Einzug in die EM-Hauptrunde

Deutschland liegt weiter vorne, noch knapp eine Viertelstunde zu spielen.

Damit ist die Mannschaft momentan Gruppenerster und sicher in der EM-Hauptrunde.

19. Januar, 21.37 Uhr: Spanier schnuppern am Ausgleich

Deutschland führt weiterhin mit drei Toren, doch Spanien bleibt dran.

Mit zwei spektakulären Paraden hält DHB-Keeper Späth die Iberer jedoch weiter auf Distanz, 23:20.

19. Januar, 21.29 Uhr: Drei-Tore-Führung für Deutschland

18:15! Deutschland baut die Führung auf drei Tore aus.

Knorr zieht den Arm um den Verteidiger, zündet eine Fackel in die Maschen.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn gegen Serbien hatte man zuletzt vier Tore Vorsprung und verlor am Ende das Spiel.

Voller Einsatz! DHB-Akteur Juri Knorr (25, l.) behauptet sich gegen Spaniens Javier Rodriguez Moreno (23).
Voller Einsatz! DHB-Akteur Juri Knorr (25, l.) behauptet sich gegen Spaniens Javier Rodriguez Moreno (23).  © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 21.24 Uhr: Weiter geht's in Herning

Die Pause ist vorbei.

Der zweite Durchgang wurde soeben angepfiffen.

19. Januar, 21.10 Uhr: Deutschland führt zur Pause mit 17:15

Im letzten Angriff vor der Halbzeit hätte Deutschland auf 18:15 erhöhen können.

Uscins probiert es aus zentraler Position mit einem Hüftwurf, doch der Ball prallt vom Pfosten zurück. Es bleibt beim 17:15.

Damit geht die DHB-Auswahl als Tabellenführer der Gruppe A in die Pause.

19. Januar, 21.05 Uhr: DHB-Auswahl winkt die Pausenführung

Nur noch gut drei Minuten sind hier noch in der ersten Hälfte zu gehen und die Zwei-Tore-Führung bleibt in Händen der Deutschen.

Goller findet Zebrer auf links, der hochsteigt - 17:15 für Deutschland!

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

Mehr zum Thema Handball-EM: