Handball-EM live: Schreckmoment um DHB-Keeper Andy Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Schreckmoment um DHB-Hexer Andy Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Am Donnerstag ist der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer gefallen!

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft. Zum Vorrunden-Auftakt holte sich das DHB-Team mit einem Sieg gegen Österreich Selbstbewusstsein und übernimmt vorerst die Gruppenspitze, doch es folgen noch schwere Spiele gegen Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar), mit denen das Weiterkommen besiegelt werden muss. TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

16. Januar, 7.05 Uhr: Schreckmoment um DHB-Hexer Andy Wolff! Auge mit Blut vollgelaufen

Das war ein echter Schreckmoment zum Auftakt des deutschen Handball-Teams in die EM. Beim Sieg gegen Österreich bekam Torhüter Andreas Wolff (34) einen Ball von Sebastian Frimmel direkt ins Gesicht. Danach lief sein linkes Auge voller Blut und er musste am Rand für einige Zeit behandelt werden. "Der Ball ist genau auf mein offenes Auge geflogen. Das ist nicht das Angenehmste. Ich musste es behandeln lassen, weil es mit Blut vollgelaufen ist und ich nur einen schwarzen Fleck gesehen habe", erklärte der "Hexer" nach der Begegnung, wie die DPA berichtet. Die medizinische Abteilung sorgte aber dafür, dass er weitermachen konnte. "Jetzt sehe ich wieder klar", fügte er anschließend an. Mit zwölf Paraden war Wolff ein wichtiger Faktor beim 30:27-Auftaktsieg gegen die Alpenrepublik.

Andreas Wolff (34, r.) muss nach einem Treffer ins offene Auge vom Teamarzt behandelt werden. © Imago / Eibner

15. Januar, 22.04 Uhr: Deutschland gewinnt EM-Auftakt gegen Österreich

Das wars, Deutschland gewinnt den EM-Auftakt gegen Österreich mit 30:27 (12:8)! Bester Werfer für die Nationalmannschaft war Kapitän Johannes Golla mit sieben Treffern. Durch den Sieg mit drei Toren Vorsprung schiebt sich das DHB-Team an die Spitze der Gruppe A, da Spanien am frühen Abend nur mit zwei Toren Differenz gegen Serbien gewonnen hatte. Im Parallelspiel der Gruppe C machte Norwegen es richtig deutlich und gewann mit 39:22 gegen die Ukraine.

Zufriedene Gesichter beim DHB-Team: Der Auftakt in die Handball-EM ist geglückt. © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 22.01 Uhr: Siebenmeter bringt Deutschland wieder drei Tore vor

Ist das die Vorentscheidung? Justus Fischer holt einen Siebenmeter für Deutschland heraus, den Zerbe in der 58. Minute zum 28:25 verwandelt. Auf der Gegenseite erhält auch Österreich den Strafwurf - doch Andi Wolff ist zur Stelle und pariert!

15. Januar, 21.57 Uhr: Österreich setzt Deutschland unter Druck

Mehrmals kann Deutschland die Empty-Goal-Situation bei Österreich nicht ausnutzen, wohingegen der ÖHB seine Gelegenheiten nutzt. Als Golla eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassiert und Deutschland somit in Unterzahl ist, trifft Nigg zum 24:26 (56. Minute) - vier Minuten vor Schluss sind es nur noch zwei Tore, die Deutschland vorne liegt!

15. Januar, 21.45 Uhr: Kapitän Johannes Golla geht voran

Johannes Golla macht mit seinem sechsten Versuch den sechsten Treffer, nach 49 gespielten Minuten steht es damit 25:20 für die deutsche Mannschaft.

15. Januar, 21.35 Uhr: Andreas Wolff muss raus

Das tat weh! Andreas Wolff kriegt einen Ball mit Wucht ins Gesicht ab, muss erst einmal raus, für ihn kommt David Späth in die Partie. Sebastian Frimmel muss für den Gesichtstreffer für zwei Minuten auf die Bank, Österreich damit in Unterzahl.

15. Januar, 21.32 Uhr: Deutschland mit dem Lauf

Wie reagiert Deutschland? Mit Toren satt! In den nächsten fünf Minuten trifft der DHB sechs Mal und verteidigt parallel stark, sodass es in der 41. Minute plötzlich 19:14 für die Deutschen steht.

15. Januar, 21.28 Uhr: Österreich verkürzt auf zwei Tore

Österreich startet gut in die zweite Hälfte, ist durch Treffer von Hutecek und Nigg wieder bis auf zwei Tore dran. Nach 36 Minuten steht es 13:11 für Deutschland.

15. Januar, 21.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Weiter geht's! Holt sich die deutsche Nationalmannschaft den Auftaktsieg gegen Österreich oder kommt die Alpenrepublik noch einmal zurück?

15. Januar, 21.08 Uhr: Lukas Zerbe zufrieden mit der ersten Hälfte

Lukas Zerbe hat noch Luft für ein kurzes Statement am ARD-Mikrofon und zeigt sich zufrieden mit dem DHB-Team. "Unsere freien Chancen reingemacht, überragende Abwehr", lautet das Fazit des Rechtsaußen. Im Sechs gegen Sechs habe man den Gegner komplett unter Kontrolle, nur im Sieben gegen Sechs noch kleine Probleme gehabt.