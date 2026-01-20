 34.795

Handball-EM live: So geht es für Deutschland in der Hauptrunde weiter

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: So geht es für die DHB-Auswahl in der Hauptrunde weiter.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren.

Bis zum 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

Zum Auftakt der Vorrunde setzte sich das DHB-Team gegen Österreich durch, was dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) vorerst die Tabellenführung in der Gruppe sicherte. Gegen Serbien folgte jedoch eine überraschende Niederlage, obwohl die DHB-Auswahl zur Halbzeit noch mit vier Toren führte. Mit einem abschließenden Sieg gegen Spanien sicherte sich die Mannschaft schließlich den Einzug in die Hauptrunde.

20. Januar, 7.47 Uhr: So geht es für die DHB-Auswahl jetzt in der Hauptrunde weiter

Nach dem Sieg gegen Spanien geht es für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) schon am Donnerstag in der Hauptrunde weiter.

Wer in zwei Tagen der Gegner sein wird, wird erst am Dienstagabend ermittelt. Fest steht, dass Deutschland am Samstag (24. Januar) gegen Norwegen spielt und am kommenden Montag (26. Januar) auf Frankreich trifft. Auch der Gegner für das letzte Hauptrundenspiel am Mittwoch nächste Woche (28. Januar) steht noch nicht fest.

In der Gruppe B entscheiden sich die Platzierungen und damit die deutschen Gegner. Dänemark, Portugal und Nordmazedonien kommen infrage. Die genauen Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Noch steht nicht fest, gegen wen das deutsche Team am Donnerstag im ersten Hauptrundenspiel ran muss.  © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 22.06 Uhr: Abpfiff! Deutschland steht in der nächsten Runde

Schluss, das Spiel ist vorbei.

Deutschland bezwingt den zweifachen Europameister mit 34:32 und zieht damit als Gruppensieger in die EM-Hauptrunde ein.

Aufatmen! Deutschlands Renars Uscins (23, M.) & Co. haben die EM-Hauptrunde erreicht.  © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 22.01 Uhr: Deutsche Handballer vor Einzug in EM-Hauptrunde

Das muss es doch jetzt aber gewesen sein!

Kurz vor dem Schluss erhöht Uscins auf 33:29. War das die Vorentscheidung?

19. Januar, 21.56 Uhr: DHB-Auswahl mit Drei-Tore-Führung

Rund drei Minuten sind hier noch zu gehen.

Deutschland führt mit drei Toren - und das Ticket für die nächste Runde rückt langsam aber sicher in greifbare Nähe.

19. Januar, 21.52 Uhr: Time-out vor Schlussphase

30:27 für das DHB-Team!

Bundestrainer Gislason reagiert zum Start der Schlussphase mit einer Auszeit. Das Team richtet den Fokus nun voll auf die letzten Minuten.

19. Januar, 21.44 Uhr: Deutschland winkt Einzug in die EM-Hauptrunde

Die Gislason-Mannschaft liegt weiter vorne, noch knapp eine Viertelstunde zu spielen.

Damit ist die Mannschaft, Stand jetzt, Gruppenerster und sicher in der EM-Hauptrunde.

19. Januar, 21.37 Uhr: Spanier schnuppern am Ausgleich

Deutschland führt weiterhin mit drei Toren, doch Spanien bleibt dran.

Mit zwei spektakulären Paraden hält DHB-Keeper Späth die Iberer jedoch weiter auf Distanz, 23:20.

19. Januar, 21.29 Uhr: Drei-Tore-Führung für Deutschland

18:15! Deutschland baut die Führung auf drei Tore aus.

Knorr zieht den Arm um den Verteidiger, zündet eine Fackel in die Maschen.

Dennoch ist Vorsicht geboten, denn gegen Serbien hatte man zuletzt vier Tore Vorsprung und verlor am Ende das Spiel.

Voller Einsatz! DHB-Akteur Juri Knorr (25, l.) behauptet sich gegen Spaniens Javier Rodriguez Moreno (23).  © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 21.24 Uhr: Weiter geht's in Herning

Die Pause ist vorbei.

Der zweite Durchgang wurde soeben angepfiffen.

19. Januar, 21.10 Uhr: Deutschland führt zur Pause mit 17:15

Im letzten Angriff vor der Halbzeit hätte Deutschland auf 18:15 erhöhen können.

Uscins probiert es aus zentraler Position mit einem Hüftwurf, doch der Ball prallt vom Pfosten zurück. Es bleibt beim 17:15.

Damit geht die DHB-Auswahl als Tabellenführer der Gruppe A in die Pause.

