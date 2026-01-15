 3.954

Handball-EM live: Zur Halbzeit klar vorn! Deutschland auf Kurs Auftaktsieg

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland will zum Auftakt gegen Österreich den ersten Sieg holen.

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Heute fällt der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.

In der Vorrunde muss sich das DHB-Team jedoch erst mal mit Österreich, Serbien und dem zweimaligen Europameister Spanien messen, ehe im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens Duelle mit Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich drohen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Liveticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

15. Januar, 21.57 Uhr: Österreich setzt Deutschland unter Druck

Mehrmals kann Deutschland die Empty-Goal-Situation bei Österreich nicht ausnutzen, wohingegen der ÖHB seine Gelegenheiten nutzt.

Als Golla eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassiert und Deutschland somit in Unterzahl ist, trifft Nigg zum 24:26 (56. Minute) - vier Minuten vor Schluss sind es nur noch zwei Tore, die Deutschland vorne liegt!

15. Januar, 21.45 Uhr: Kapitän Johannes Golla geht voran

Johannes Golla macht mit seinem sechsten Versuch den sechsten Treffer, nach 49 gespielten Minuten steht es damit 25:20 für die deutsche Mannschaft.

15. Januar, 21.35 Uhr: Andreas Wolff muss raus

Das tat weh!

Andreas Wolff kriegt einen Ball mit Wucht ins Gesicht ab, muss erst einmal raus, für ihn kommt David Späth in die Partie. Sebastian Frimmel muss für den Gesichtstreffer für zwei Minuten auf die Bank, Österreich damit in Unterzahl.

15. Januar, 21.32 Uhr: Deutschland mit dem Lauf

Wie reagiert Deutschland? Mit Toren satt! In den nächsten fünf Minuten trifft der DHB sechs Mal und verteidigt parallel stark, sodass es in der 41. Minute plötzlich 19:14 für die Deutschen steht.

15. Januar, 21.28 Uhr: Österreich verkürzt auf zwei Tore

Österreich startet gut in die zweite Hälfte, ist durch Treffer von Hutecek und Nigg wieder bis auf zwei Tore dran.

Nach 36 Minuten steht es 13:11 für Deutschland.

15. Januar, 21.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Weiter geht's!

Holt sich die deutsche Nationalmannschaft den Auftaktsieg gegen Österreich oder kommt die Alpenrepublik noch einmal zurück?

15. Januar, 21.08 Uhr: Lukas Zerbe zufrieden mit der ersten Hälfte

Lukas Zerbe hat noch Luft für ein kurzes Statement am ARD-Mikrofon und zeigt sich zufrieden mit dem DHB-Team.

"Unsere freien Chancen reingemacht, überragende Abwehr", lautet das Fazit des Rechtsaußen. Im Sechs gegen Sechs habe man den Gegner komplett unter Kontrolle, nur im Sieben gegen Sechs noch kleine Probleme gehabt.

15.Januar, 21.06 Uhr: Deutschland führt zur Halbzeit mit 12:8 gegen Österreich

Schon ist die kurzweilige erste Hälfte vorbei, Deutschland führt klar mit 12:8 gegen den Nachbarn aus Österreich!

15. Januar, 21.03 Uhr: Andreas Wolff zeigt seine ganze Klasse

Er ist und bleibt einer der besten Torhüter der Welt. Schon jetzt hat Andreas Wolff wieder eine unfassbare Paradenquote zu verzeichnen, 42 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kommen, hat der 34-Jährige gehalten.

Andreas Wolff hält sein Team wie immer im Spiel.
15. Januar, 20.58 Uhr: Erste Vier-Tore-Führung für Deutschland

Da ist die erste Vier-Tore-Führung für das DHB-Team!

In der 25. Minute trifft Zerbe zum 11:7, Deutschland hat das Spiel gerade im Griff. Österreich nimmt deshalb die erste Auszeit der Partie.

