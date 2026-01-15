Handball-EM live: Zur Halbzeit klar vorn! Deutschland auf Kurs Auftaktsieg
Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Heute fällt der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.
Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft.
In der Vorrunde muss sich das DHB-Team jedoch erst mal mit Österreich, Serbien und dem zweimaligen Europameister Spanien messen, ehe im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens Duelle mit Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich drohen.
15. Januar, 21.57 Uhr: Österreich setzt Deutschland unter Druck
Mehrmals kann Deutschland die Empty-Goal-Situation bei Österreich nicht ausnutzen, wohingegen der ÖHB seine Gelegenheiten nutzt.
Als Golla eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe kassiert und Deutschland somit in Unterzahl ist, trifft Nigg zum 24:26 (56. Minute) - vier Minuten vor Schluss sind es nur noch zwei Tore, die Deutschland vorne liegt!
15. Januar, 21.45 Uhr: Kapitän Johannes Golla geht voran
Johannes Golla macht mit seinem sechsten Versuch den sechsten Treffer, nach 49 gespielten Minuten steht es damit 25:20 für die deutsche Mannschaft.
15. Januar, 21.35 Uhr: Andreas Wolff muss raus
Das tat weh!
Andreas Wolff kriegt einen Ball mit Wucht ins Gesicht ab, muss erst einmal raus, für ihn kommt David Späth in die Partie. Sebastian Frimmel muss für den Gesichtstreffer für zwei Minuten auf die Bank, Österreich damit in Unterzahl.
15. Januar, 21.32 Uhr: Deutschland mit dem Lauf
Wie reagiert Deutschland? Mit Toren satt! In den nächsten fünf Minuten trifft der DHB sechs Mal und verteidigt parallel stark, sodass es in der 41. Minute plötzlich 19:14 für die Deutschen steht.
15. Januar, 21.28 Uhr: Österreich verkürzt auf zwei Tore
Österreich startet gut in die zweite Hälfte, ist durch Treffer von Hutecek und Nigg wieder bis auf zwei Tore dran.
Nach 36 Minuten steht es 13:11 für Deutschland.
15. Januar, 21.22 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft
Weiter geht's!
Holt sich die deutsche Nationalmannschaft den Auftaktsieg gegen Österreich oder kommt die Alpenrepublik noch einmal zurück?
15. Januar, 21.08 Uhr: Lukas Zerbe zufrieden mit der ersten Hälfte
Lukas Zerbe hat noch Luft für ein kurzes Statement am ARD-Mikrofon und zeigt sich zufrieden mit dem DHB-Team.
"Unsere freien Chancen reingemacht, überragende Abwehr", lautet das Fazit des Rechtsaußen. Im Sechs gegen Sechs habe man den Gegner komplett unter Kontrolle, nur im Sieben gegen Sechs noch kleine Probleme gehabt.
15.Januar, 21.06 Uhr: Deutschland führt zur Halbzeit mit 12:8 gegen Österreich
Schon ist die kurzweilige erste Hälfte vorbei, Deutschland führt klar mit 12:8 gegen den Nachbarn aus Österreich!
15. Januar, 21.03 Uhr: Andreas Wolff zeigt seine ganze Klasse
Er ist und bleibt einer der besten Torhüter der Welt. Schon jetzt hat Andreas Wolff wieder eine unfassbare Paradenquote zu verzeichnen, 42 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kommen, hat der 34-Jährige gehalten.
15. Januar, 20.58 Uhr: Erste Vier-Tore-Führung für Deutschland
Da ist die erste Vier-Tore-Führung für das DHB-Team!
In der 25. Minute trifft Zerbe zum 11:7, Deutschland hat das Spiel gerade im Griff. Österreich nimmt deshalb die erste Auszeit der Partie.
15. Janaur, 20.52 Uhr: Deutschland trifft ins Empty Goal
Das taktische Mittel der Österreicher rächt sich! Deutschland gewinnt dem Ball im österreichischen Angriff, Golla schaltet schnell und wirft den Ball flach ins leere Tor auf der anderen Feldhälfte.
Nach 20 gespielten Minuten steht es damit 8:6 für Deutschland.
15. Januar, 20.50 Uhr: Österreich gleicht aus
Jetzt ist Österreich im Spiel, ein Tempogegenstoß beschert dem Underdog in der 18. Minute den Ausgleich. Es steht 6:6.
15. Januar, 20.46 Uhr: Österreich nimmt zum ersten Mal den Torhüter raus
Jetzt ist es so weit: Als Deutschland in der 13. Minute zur 5:2-Führung trifft, nimmt Österreich den Torhüter raus, um einen siebten Feldspieler auf die Platte zu bringen, und erzielt prompt den 3:5-Anschluss.
Das Risiko ist aber hoch: Weil der Kasten hinten leer ist, probiert Wolff es mit einem Wurf quer über das ganze Feld, scheitert aber an der Latte. Schade!
15. Januar, 20.38 Uhr: Deutschland führt knapp gegen Österreich
Torarmer Start in die Partie! Nach sieben Minuten steht es gerade einmal 2:1 für das DHB-Team, den ersten Turnier-Treffer für Deutschland erzielte Lukas Zerbe per Siebenmeter.
Danach verteidigen beide Teams gut, Andreas Wolff konnte sich schon mehrfach auszeichnen. Übrigens: Der "Anti-Handball", den der deutsche Torhüter beim Gegner befürchtet hat, also sieben Feldspieler im Angriff bei leerem Tor, ist bisher bei Österreich nicht zu sehen.
15. Januar, 20.30 Uhr: Das Spiel läuft, Deutschland will den ersten Sieg der EM!
Die Partie läuft! Das Schiedsrichter-Gespann aus Montenegro gibt das Spiel frei, den erste Angriff hat Deutschland.
Für den DHB starten Keeper Andreas Wolff, Marko Grgic, Julian Köster, Renars Uscins, Lukas Mertens, Kapitän Johannes Golla und Lukas Zerbe.
15. Januar, 20.25 Uhr: Deutschlands Handballer schmettern die Hymne
Alles ist angerichtet für das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft!
Die Hymnen laufen, erst schmettern die deutschen Nationalspieler mit, dann die Österreicher.
15. Januar, 19.45 Uhr: Alfred Gislason streicht Rune Dahmke aus 16er-Kader
Vor jedem Spiel muss der 18er-Kader des DHB auf 16 Spieler reduziert werden. Nils Lichtlein fällt ohnehin angeschlagen aus, als zweiten Spieler lässt Bundestrainer Alfred Gislason Routinier Rune Dahmke außen vor, wie Bild und Sportschau übereinstimmend berichteten.
Dahmke, der vor zehn Jahren mit Deutschland Europameister geworden war, war ohnehin eher überraschend in den EM-Kader berufen worden, verpasste zudem das Vorbereitungsspiel gegen Kroatien wegen Problemen mit seinem Gepäck.
15. Januar, 19.37 Uhr: Spanien schlägt Serbien zum EM-Auftakt
Das erste Spiel in Deutschlands Vorrundengruppe ist vorbei! Mitfavorit Spanien schlägt Serbien knapp mit 29:27 und setzt sich damit vorläufig an die Spitze der Tabelle.
Im Parallelspiel siegte Frankreich deutlich mit 42:28 gegen Tschechien.
15. Januar, 18 Uhr: Vorhang auf, die Handball-EM beginnt
Los geht's! Pünktlich um 18 Uhr eröffnen die ersten vier Mannschaften die Handball-EM.
In der deutschen Gruppe A treffen Spanien und Serbien aufeinander, in Gruppe C muss Frankreich gegen Tschechien ran.
15. Januar, 14.20 Uhr: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt
Andreas Wolff (34) erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein deutscher Auftaktsieg bei der EM wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung.
Im Duell mit Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) geht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) im dänischen Herning als großer Favorit auf die Platte.
Dabei besitzt das Team, das in der Offensive von Lukas Hutecek (25) und Nikola Bilyk (29) getragen wird, durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen.
15. Januar, 13.19 Uhr: Bundeskanzler Merz drückt deutschen Handballern die Daumen
Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den deutschen Handballern vor dem EM-Start unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben.
"Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.
15. Januar, 12.28 Uhr: DHB-Team geht mit Ziel "Halbfinale" ins EM-Turnier
Diese Spiele haben es in sich! Mit Österreich, Serbien und Zweifach-Europameister Spanien stehen Deutschland schon in der Gruppenphase unangenehme Aufgaben bevor. Sollte das Team von DHB-Cheftrainer Alfred Gislason (66) wie zu erwarten weiterkommen, droht ein mögliches Kracher-Duell mit Handball-Supermacht Dänemark.
Für den 66-jährigen Bundestrainer ist es "mit dieser Gegner-Konstellation wahrscheinlich das schwierigste Turnier bisher". Dennoch hat der Isländer als EM-Ziel das Halbfinale ausgegeben. "An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen", bekräftigte Gislason.
Schöpft die deutsche Mannschaft ihr Potenzial aus, ist eine Medaille drin. "Es könnte von Vorteil sein, dass wir eine junge Mannschaft haben, die zwischen den Spielen vielleicht schneller regeneriert und im Turnierverlauf stärker wird", sagte DHB-Boss Andreas Michelmann (66) zu den Aussichten.
15. Januar, 11.47 Uhr: DHB-Team winkt bei Titel eine Prämie von 600.000 Euro
Der erste EM-Titel seit 2016 würde sich für Deutschlands Handballer auch finanziell mächtig lohnen.
Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) erhält bei einer Goldmedaille insgesamt 575.000 Euro, wie der DHB mitteilte.
"Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro", hieß es. Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (49) mit Kapitän Johannes Golla (28) und den Führungsspielern Julian Köster (25) und Andreas Wolff (34).
15. Januar, 11.26 Uhr: DHB-Keeper Wolff geht auf ersten EM-Gegner Österreich los
Verbal-Attacke! Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff (34) hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner Knallhart-Kritik zusätzlich angeheizt.
Einen Tag vor dem Aufeinandertreffen an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im dänischen Herning reagierten die Profis aus dem Nachbarland mit Unverständnis auf die Aussagen des DHB-Keepers.
Mehr dazu hier: "Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner"
15. Januar, 11.05 Uhr: Einsatz des verletzten DHB-Profi Lichtlein fraglich
Der deutschen Handball-Nationalmannschaft droht zum EM-Auftakt der Ausfall von Nils Lichtlein (23).
Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montagabend in Hannover im letzten Training vor der Abreise nach Dänemark am linken Vorfuß, wie der Deutsche Handball Bund mitteilte.
Die Reise ins Teamquartier in Silkeborg trat der 23-Jährige aber mit an. "Es kann sein, dass er in zwei Tagen wieder fit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen", berichtete Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (44) nach der Ankunft im deutschen EM-Hotel.
Ein längerer Ausfall sei momentan nicht zu befürchten, weshalb vorerst auch keine Nachnominierung geplant sei.
15. Januar, 10.47 Uhr: Wo die Handball-EM im TV zu sehen ist
Die Fans können alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft ohne Zusatzkosten sehen.
ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen des DHB-Teams. Wer alle 65 Spiele sehen will, muss sich ein Abonnement beim Internet-Sportsender Dyn kaufen.
Das Auftaktspiel der Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Österreich läuft im Ersten. Auch das Spiel am Samstag gegen Serbien überträgt die ARD. Das abschließende Gruppenspiel am Montag gegen Spanien übernimmt das ZDF.
