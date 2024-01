Handball-EM: Will Deutschlands Gegner Kroatien heute gar nicht gewinnen?

Köln - Wenn Deutschlands Spielmacher Juri Knorr (23) und seine Teamkollegen am Mittwochabend um 20.30 Uhr den ersten Ball bei der Handball-EM durch die Lanxess Arena werfen, wird feststehen, was in diesem letzten Zwischenrunden-Spiel gegen Kroatien nötig ist, um das angestrebte Halbfinale zu erreichen.