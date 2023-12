Mit 49 Jahren! Deutsche Handball-Legende feiert Erstliga-Comeback

Bozen (Italien) - Das kommt überraschend! Der deutsche Welt- und Europameister Henning Fritz kann die Torwarthandschuhe wohl einfach nicht am Nagel hängen lassen. Nun kehrt er über eine Dekade nach seinem eigentlichen Karriereende erneut zwischen die Pfosten zurück - im stolzen Alter von 49 Jahren.

2007 gelang dem DHB-Team um Henning Fritz (heute 49, M.) der sensationelle WM-Coup im eigenen Land. Nach dem Sieg über Polen küsste der Keeper den Pokal. (Archivfoto) © Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa

Die Handball-Legende heuert beim italienischen Erstligisten SSV Bozen an, wie der Serie-A-Vertreter kurz nach Weihnachten in den sozialen Netzwerken und auf seiner Homepage bekannt gab.

In Südtirol soll er den designierten Stammkeeper Christophoros Nungovitch (34) vertreten, der vom 17. bis 27. Januar mit der Demokratische Republik Kongo bei der Afrikameisterschaft antritt.

Zwar konnte der fünfmalige italienischer Meister die in diese Zeitspanne fallenden Ligapartien gegen Meran und Cingoli noch verlegen lassen, nicht aber die Begegnung am 13. Januar in Conversano.

Für den Tabellenvierten ist Duell beim fünftplatzierten Nachbarn jedoch von großer Bedeutung, immerhin qualifizieren sich nur die besten vier Mannschaften für die Play-offs um den Titel. Daher habe man kurzerhand "einen der besten Torhüter in der Geschichte des europäischen und weltweiten Handballs" verpflichtet, wie es in der Erklärung des Vereins heißt.

Ob Fritz tatsächlich nur für das eine Spiel eingeplant ist oder dem Klub doch länger zur Verfügung stehen wird, verriet der SSV zunächst nicht.