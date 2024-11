HCE-Ass Pehlivan powert gegen DHB-Auswahl und will "mehr Verantwortung"

Gegen das DHB-Team drückte der 26-Jährige sowohl offensiv als auch defensiv seinen Stempel auf die Partie. 17 Scorerpunkte steuerte er bei, im Angriff machte er dem Team von Alfred Gíslason (65) das Leben zur Hölle. Ein Grund, weshalb das Spiel lange so offen war.

Bei seiner ersten Auslandsstation spielte Pehlivan mit einigen Österreichern bei den Fivers Margareten zusammen. Und auch bei den Deutschen gab es einige bekannte Gesichter, unter anderem mit Torhüter Andreas Wolff (33) lief er ein Jahr in Kielce zusammen auf.

Trotzdem nimmt er fast nur Positives aus den Duellen mit nach Dresden, auch weil sie einen emotionalen Wert für ihn hatten: "Es war etwas Besonderes, ich kenne so viele bekannte Gesichter bei beiden Nationen."

"Wir haben leider in beiden Spielen sehr viele technische Fehler gemacht. Die haben uns natürlich richtig wehgetan", fand der 2,01-Meter-Hüne.

"Mir ist das Wichtigste, dass ich so viel helfe, wie ich nur kann. Ich habe versucht, mehr Verantwortung zu übernehmen", so der Türke. Die nächste Möglichkeit dazu hat er am morgigen Samstag. Dann gastiert der HC Elbflorenz beim TuSEM Essen.