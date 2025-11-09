Siegesserie des HC Elbflorenz gerissen

Dresden - Da war mehr drin. Der HC Elbflorenz bleibt durch das 33:33 (14:15) gegen TuS Ferndorf zwar im achten Spiel in Folge ohne Niederlage, verpasste aber den achten Sieg am Stück.

Drei gegen einen: Für die Dresdner, wie hier Anton Preußner, war es schwer, durch die Ferndorfer Deckung zu kommen. © Lutz Hentschel

Vielleicht fehlte die Frische nach der Verlängerung im Pokalspiel gegen Melsungen. Denn auf die 2:0-Führung (5.) folgte kein Feuerwerk wie in den vergangenen Wochen.

Fehlwürfe, ungenaue Pässe und schlecht vorbereitete Abschlüsse unter drohendem Zeitspiel in den Auftaktminuten deuteten zumindest an, dass die Spitzigkeit noch nicht wieder da war. Spielte ergebnistechnisch aber keine große Rolle, weil auch Ferndorf in der Offensive reichlich liegen ließ und so nie auf mehr als zwei Tore davon zog (6:8, 15.).

Im Tor zeigten die Gäste durch Can Adanir mit zehn Paraden die deutlich stärkere Leistung.

Die beste Nachricht zum Pausentee: Der Rückstand beim 14:15-Halbzeitergebnis betrug nur ein Tor.