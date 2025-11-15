HCE muss beim sieglosen Letzten aufpassen

Dresden - Nach zwei Rückschlägen mit dem Pokal-Aus gegen Melsungen und dem späten Remis gegen Ferndorf will der HC Elbflorenz zurück auf die Siegerstraße.

HCE-Trainer André Haber (39) hebt vor dem Auswärtsspiel seines Teams in Backnang warnend den Finger. © Lutz Hentschel

Als Favorit reisen die Dresdner am Sonntag (17 Uhr) aber nicht ausschließlich aufgrund des 30:25-Erfolgs in der ersten Pokalrunde in die Murrtal-Arena zum HC Oppenweiler/Backnang.

"Das war eine wichtige Erfahrung für uns", blickt HCE-Coach André Haber auf die Partie am 16. August in Baden-Württemberg zurück. Außerdem spricht die Tabellensituation klar für die Sachsen. Denn der Liganeuling wartet auch nach zehn Spielen noch immer auf den ersten Saisonsieg, sammelte erst magere zwei Punkte. Einen Selbstläufer sieht der 39-Jährige trotzdem nicht.

"Wir müssen absolut wachsam sein", fordert Haber. Denn "kleine Dummheiten" darf es beim Tabellenschlusslicht nicht geben. Von denen leisteten sich seine Jungs zu viele im Heimspiel gegen Ferndorf und ließen den Gegner auch dadurch wieder in die Show kommen. Genau das möchte Haber verhindern, damit Schwaben mit ihren Heimfans eben kein "Feuer entfachen lassen".

Denn unabhängig von der eigenen Leistung: Die Tiger treffen auf "eine kämpferische Mannschaft, die vom Publikum unterstützt wird und 60 Minuten alles geben wird", weiß der Gewinner der Goldenen Pfeife.