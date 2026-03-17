HCE verabschiedet sich mit "richtig gutem Gefühl" in die Länderspiel-Pause

Dresden - "Super gut", beschrieb Oliver Seidler (27) das Gefühl nach seinem einzigen Treffer und gleichzeitig dem Schlusspunkt beim knappen 32:29-Heimsieg seines HC Elbflorenz gegen den HSC 2000 Coburg.

Oliver Seidler (27, M.) konnte bei sich erst kurz vor Schluss für gute Laune sorgen. © Matthias Rietschel

"Ich dachte mir, ich werfe da auch noch mal lang runter. Solange, bis ich einen reinmache. Ich hab' gehofft, dass ich noch mal werfen darf, um ein gutes Gefühl mitzunehmen", so der Kreisläufer. Erst bei seinem dritten Versuch klappte es mit dem persönlichen Erfolg.

Die Mentalität des 27-Jährigen passt perfekt zum Spiel, bei dem zwar nicht alles klappte, am Ende aber mindestens das Ergebnis stimmte. Weil er und seine Kollegen eben nicht aufhörten und sich nicht von den vielen kleinen Rückschlägen umhauen ließen. Und so war nicht nur der 1,98-Meter-Hüne glücklich.

"Wir machen vorne nicht unser bestes Spiel. Wie viele technische Fehler und Fehlwürfe? Dadurch laufen sie viel zu viele Konter und machen zu viele einfache Tore", erklärte der gebürtige Leipziger.

17 Fehlwürfe und zwölf technische Fehler leistete sich sein Team, aus denen sechs Tempogegenstoß-Tore resultierten. Zum Vergleich: Die Tiger schalteten nur dreimal erfolgreich schnell um.