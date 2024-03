"Konstanz macht den Erfolg": HCE schwimmt auf Euphorie-Welle!

Dresden - Ja, was wäre, wenn? Hätte der HC Elbflorenz nicht so eine inkonstante Hinrunde gespielt, was wäre wohl in dieser Saison noch möglich gewesen? So einiges, wie die Rückrunde zeigt!

Der HCE und Doruk Pehlivan (25, l.) waren auch von Vinnhorst nicht zu stoppen. © Lutz Hentschel

"Es ist auch kein Geheimnis: Wenn du viermal in Folge gepunktet hast, dann fühlt sich das auch besser an. Du hast auch ein bisschen mehr Spaß im Training", so Haber.

"Aber dieses Band, was die Jungs untereinander haben, das ist entscheidend. Egal, wer da einen guten Tag hat oder nicht, das ist das, was uns verbinden muss. Wir wollten als Mannschaft auftreten, das haben wir uns hart erarbeitet und dazu gehört auch der Umgang mit Misserfolgen."

Der Coach trauert den liegengelassenen Punkten im Jahr 2023 nicht hinterher.

"Ich lebe nicht so gern in der Vergangenheit. Denn ich weiß, dass wir auch wieder ein anderes Thema hätten, wäre eines der Spiele zuletzt nicht so gelaufen. So ist der Sport, so ist die Liga und zum Schluss macht Konstanz den Erfolg aus", so der 37-Jährige.

Neue Ziele setzt Haber seinem Team aber nicht mehr: "Damit darf ich jetzt nicht mehr kommen. Ich habe die ganze Zeit mit den Jungs nur über zwei Ziele gesprochen: Halle voll machen und eine Mannschaft werden. Jetzt läuft es gerade so gut, dass ich nicht mit irgendeinem Ziel ankommen kann. Da bin ich abergläubisch genug."