Pokal-Kracher gegen Melsungen: Sorgt der HCE wieder für ein Fest?

Dresden - Die BallsportARENA ist schon lange ausverkauft, die Vorfreude riesig. Der HC Elbflorenz empfängt am Mittwoch, um 19 Uhr, im Achtelfinale des DHB-Pokals den Bundesligisten MT Melsungen.

So jubelte der HC Elbflorenz nach dem sensationellen Pokalsieg gegen Erstligist Hamburg. © Lutz Hentschel

Die Dresdner sind in starker Form. In der 2. Bundesliga wurden sieben Spiele in Serie gewonnen. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer André Haber (39) vor allem im Angriff überzeugen, hatte zuletzt aber auch immer wieder gute Abwehrsequenzen.

In der zweiten Pokalrunde sorgte der HCE für eine Sensation. Da warf man den Erstligisten aus Hamburg nach einem spektakulären Spiel und zwei Verlängerungen mit 47:46 aus dem Rennen. Fast noch sensationeller wäre es, wenn den Dresdnern das auch gegen die MT Melsungen gelingen würde.

Die Mannschaft aus Hessen ist ein gestandener Bundesligist, krönte die positive Entwicklung der letzten Jahre mit Platz drei in der vergangenen Saison.

Mit 55:13 Punkten hatte Melsungen nur drei Zähler weniger als Meister Füchse Berlin, kämpfte sich zudem ins DHB-Pokalfinale. In der aktuellen Bundesligasaison gewann man zuletzt vier von fünf Spielen. In der European League, dem kleinen Bruder der Champions League, wurden bisher beide Partien erfolgreich beendet.