DHfK erhält Lizenz für 1. und 2. Bundesliga: "Neuland und eine große Herausforderung"

Leipzig - Der SC DHfK Leipzig steckt bis zu den Knien im Kampf um den Klassenerhalt und die Saison neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Dass die Vereinsführung sich dabei auf jedes denkbare Szenario vorbereitet, steht seit Wochen fest. Am Mittwoch haben die Sachsen nun sowohl die Lizenz für die 1. Bundesliga als auch die für die 2. Bundesliga ausgestellt bekommen.

Am kommenden Samstag (19 Uhr) treten die DHfK-Männer auswärts beim THW Kiel an. (Archivfoto) © Jan Kaefer

"Das sind sehr gute Nachrichten, die dem Verein Sicherheit und Rückhalt für den Saisonendspurt geben", sagt DHfK-Geschäftsführer Carsten Günther.

"Eine zweigleisige Planung ist für uns Neuland und eine große Herausforderung. Doch genau in solchen Situationen wird deutlich, auf wen man sich verlassen und mit wem man die Zukunft gestalten kann. Ein riesiger Dank gilt daher all unseren Partnern, die Bundesligahandball in Leipzig möglich machen."

Gemeinsam werde man jedoch auch weiterhin alles dafür tun, dass der SC DHfK Leipzig auch in Zukunft in der stärksten Liga der Welt vertreten sein wird, so Günther weiter.