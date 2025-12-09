Leipzig mit überraschendem Neuzugang gegen Hamburg: "Brenne auf das erste Heimspiel"

Leipzig - Nach der bitteren Niederlage am Sonntagabend in Stuttgart empfängt der SC DHfK Leipzig am morgigen Mittwoch (20 Uhr) den Handball Sport Verein aus Hamburg . Am Montag hatten die Grün-Weißen mit der Verpflichtung des slowenischen Routiniers Dean Bombač (36) überraschend einen Neuzugang auf der Spielmacherposition verkündet. Nach 15 Spieltagen stehen die Sachsen noch immer ohne einen Sieg am Tabellenende und kämpfen um die Erstklassigkeit.

Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 gelang Bombač mit Slowenien der Einzug ins Halbfinale. (Archivbild) © SAMEER AL-DOUMY / AFP

"Ich habe 25 Tage kein Spiel bestritten und brenne auf das erste Heimspiel", sagt Bombač am Dienstag voller Vorfreude. "Auch wenn ich erst zwei Trainingseinheiten mit meinen neuen Teamkollegen absolvieren konnte, hoffe ich auf zwei Punkte. Das ist der Plan und das klare Ziel."

Im Ringen um den Klassenerhalt soll der slowenische Rückraumspieler mit seiner Erfahrung neue Impulse setzen.



Die Vita des 36-Jährigen ist dabei durchaus beeindruckend: Mit dem RK Koper gewann Bombač die slowenische Meisterschaft und den Pokal. Es folgten Stationen bei internationalen Topteams wie Dinamo Minsk, Pick Szeged und KS Kielce.

Für diese Klubs erzielte er über 500 Treffer in der EHF Champions League und wurde ins All-Star-Team der Königsklasse gewählt. Hinzu kommen 139 Länderspiele (299 Tore), die Teilnahme an drei Weltmeisterschaften und der Einzug ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Paris.