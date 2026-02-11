DHfK-Coach über phänomenalen Bombač: "Hat unglaubliches Spiel gemacht"

Leipzig - Der Auftakt in die Rückrunde der Handball-Bundesliga ist dem SC DHfK am Dienstagabend in Hamburg mit einem 35:33-Sieg gegen den HSV geglückt. Mit elf Toren und einem hervorragenden Auge für seine Mitspieler war vor allem Dean Bombač (36) der Architekt des so wichtigen Erfolgs der abstiegsbedrohten Leipziger . Besonders ein Pass des Slowenen sorgte dabei für Staunen bei Handball-Fans beider Lager.

Dean Bombač war am Dienstagabend mit elf Treffern bester Werfer der Leipziger. © Imago / Eibner

"Dean Bombač hat heute ein unglaubliches Spiel gemacht", lobte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) nach dem Abpfiff in Hamburg.

"Wie er jede Sekunde geregelt hat, mit elf Toren, den Assists, der Struktur - das habe ich so selten gesehen. Das ist zumindest ein Statement für den eigenen Kopf."

Insgesamt habe sein Team über weite Strecken eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, dabei jedoch mehrere Gelegenheiten liegen lassen, das Spiel früher zuzumachen, so Carstens.

"Dass wir es dann am Ende machen, ist eine Sache des Willens, der Geschlossenheit und des Kampfgeistes."