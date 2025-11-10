Trotz Niederlage: Leipzigs Auftritt macht Hoffnung

Leipzigs Domenico Ebner erwies sich als starker Rückhalt und entschärfte bereits in der ersten Halbzeit zehn Würfe. © BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

"Wir hatten 19 Fehlwürfe, das war heute unser größtes Problem", sagt Leipzigs Trainer Raúl Alonso (46). "Wir haben das Spiel bis zur 40. Minute offen gehalten. Es waren ein paar Fehler zu viel und eine strittige rote Karte, die uns eingeschränkt haben. Meine Mannschaft hat alles gegeben, trotz der Situation."

Auch Füchse-Coach Nicolej Krickau (38) fand lobende Worte für die Performance des Gegners: "Es war weit weg von technisch und taktisch perfekt, aber wir hatten harte Arbeit und Demut. Das war entscheidend. Leipzig ist auf einem guten Weg. Sie werden bald wieder in Topform sein."

Überzeugen konnten auf beiden Seiten im Besonderen die Torhüter. Leipzigs Domenico Ebner (31) erwies sich als starker Rückhalt und entschärfte bereits in der ersten Halbzeit zehn Würfe. Am Ende kam Italiens Nationalkeeper insgesamt auf 16 Paraden.

Auf der anderen Seite des Spielfelds gelang es Berlins Dejan Milosavljev (29), diese Leistung sogar zu toppen: Der serbische Nationaltorhüter wehrte unglaubliche 19 gegnerische Abschlüsse ab. Füchse-Trainer Krickau hob seine Leistung nach Spielende hervor: "Dejan war heute überragend und hat uns die Sicherheit gegeben, das Spiel zu kontrollieren."