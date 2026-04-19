Erneute Enttäuschung in Köln: SCM nur Platz vier im DHB-Pokal

Köln - Es ist ein enttäuschendes Wochenende für den SC Magdeburg . Im Spiel um Platz drei kamen die Elbestädter nicht in ihren Spielfluss und mussten sich so Lemgo Lippe mit 31:35 geschlagen geben. Für die Mannschaft von Bennet Wiegert bedeutet es jetzt, die richtigen Lehren zu ziehen.

Der SC Magdeburg hatte erneut extreme Probleme, in das Spiel zu finden. © Federico Gambarini/dpa

Die Zuschauer in der Lanxess-Arena durften einen spannenden, unterhaltsamen und vor allem ausgeglichenen ersten Durchgang bestaunen. Die schweren Beine und die mentale Belastung nach dem knapp verlorenen Halbfinale waren beim SC Magdeburg in den Anfangsminuten klar zu erkennen, sodass es nach acht Minuten bereits 2:5 stand.

Im Laufe der ersten halben Stunde konnte die Mannschaft von Bennet Wiegert diesen Rückstand zwar verkürzen, doch sie taten sich weiterhin extrem schwer, in den Spielfluss zu kommen.

Schlussmann Matej Mandic hatte mit seinen sieben Paraden erheblichen Anteil daran, dass es zur Pause nur 15:16 aus Sicht der Grün-Roten stand.

Kapitän Christian O'Sullivan war im Halbzeit-Interview weiterhin optimistisch: "Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen. Am Anfang sind wir nicht so auf den Punkt gekommen, aber wir haben uns gut reingespielt und sind jetzt nur ein Tor hinten."