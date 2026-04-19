Erneute Enttäuschung in Köln: SCM nur Platz vier im DHB-Pokal
Köln - Es ist ein enttäuschendes Wochenende für den SC Magdeburg. Im Spiel um Platz drei kamen die Elbestädter nicht in ihren Spielfluss und mussten sich so Lemgo Lippe mit 31:35 geschlagen geben. Für die Mannschaft von Bennet Wiegert bedeutet es jetzt, die richtigen Lehren zu ziehen.
Die Zuschauer in der Lanxess-Arena durften einen spannenden, unterhaltsamen und vor allem ausgeglichenen ersten Durchgang bestaunen. Die schweren Beine und die mentale Belastung nach dem knapp verlorenen Halbfinale waren beim SC Magdeburg in den Anfangsminuten klar zu erkennen, sodass es nach acht Minuten bereits 2:5 stand.
Im Laufe der ersten halben Stunde konnte die Mannschaft von Bennet Wiegert diesen Rückstand zwar verkürzen, doch sie taten sich weiterhin extrem schwer, in den Spielfluss zu kommen.
Schlussmann Matej Mandic hatte mit seinen sieben Paraden erheblichen Anteil daran, dass es zur Pause nur 15:16 aus Sicht der Grün-Roten stand.
Kapitän Christian O'Sullivan war im Halbzeit-Interview weiterhin optimistisch: "Wir wollen unbedingt dieses Spiel gewinnen. Am Anfang sind wir nicht so auf den Punkt gekommen, aber wir haben uns gut reingespielt und sind jetzt nur ein Tor hinten."
SCM erlebt grauenvolle zweite Halbzeit
Den Start in die zweite Halbzeit vergeigten die Elbestädter allerdings völlig. Die Angriffe kamen nicht mehr durch und auch die eigene Defensive schaffte es nicht, die benötigte Sicherheit ins Spiel zu bringen, sodass sich die Grün-Roten nach 42 Minuten einem 18:25-Rückstand gegenüber sahen.
Es war zu spüren, dass es für den SC Magdeburg ein langes Wochenende war, dass dieses Spiel um Platz drei seinen Tribut forderte. Im Verlauf der Partie betrieben die Elbestädter zwar noch Ergebniskosmetik, sodass es vier Minuten vor Schluss nur noch 29:33 stand, aber an der Niederlage änderte das nichts mehr.
Das Endergebnis lautete 31:35 aus Sicht der Magdeburger.
Und so ist es ein enttäuschendes Wochenende für den SC Magdeburg, der in beiden Spielen die Leichtigkeit vermissen ließ und sich nur mit dem vierten Platz zufriedengeben muss.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa