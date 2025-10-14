"Müssen jetzt durchpowern": SCM steht vor anspruchsvollem Programm

Magdeburg - Der SC Magdeburg steht in den kommenden eineinhalb Wochen vor einem weiteren anspruchsvollen Programm.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) bemängelt, dass kaum Zeit für Training bleibt. © Marius Becker/dpa

Fünf Spiele in zwölf Tagen stehen für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert (43) auf dem Programm, vier davon auswärts. "Wir müssen jetzt durchpowern und jeweils versuchen, auf dem Punkt da zu sein", sagte Wiegert vor dem Abflug nach Budapest.

Von der ungarischen Hauptstadt geht es nach Szeged, wo der Titelverteidiger in der aktuellen Saison der Champions League auch am fünften Spieltag am Mittwoch (18.45 Uhr/Dyn) seine weiße Weste verteidigen will.

Angesichts der Terminfülle bleibt für Training kaum Zeit. Wiegert könne die bisherigen Trainingseinheiten in dieser Saison an einer Hand abzählen. Auch nach den Spielen bei Pick Szeged, am Sonntag beim DHfK Leipzig, im Pokal beim Dessau-Rosslauer HV am 21. Oktober, gegen HC Eurofarm Pelister zwei Tage später sowie am 26. Oktober beim TSV Hannover Burgdorf wird Wiegert kein ordentliches Training durchführen können.

"In der Nationalmannschaftswoche sind keine Spieler da", sagt Wiegert.