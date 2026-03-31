SC Magdeburg gefragt: Wiegert erwartet "heißen Tanz" gegen Göppingen

Magdeburg - Nach dem so wichtigen Sieg im Topspiel gegen die Füchse Berlin steht für den SC Magdeburg am kommenden Sonntag (18 Uhr/dyn) die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga an. Dann geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) auswärts gegen FRISCH AUF! Göppingen.

Durch den 35:33-Sieg gegen Berlin sind die Magdeburger der Meisterschaft einen gehörigen Schritt näher gekommen. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

"Es war wirklich emotional, und ich kann schon gut einschätzen, dass das mit Kleinigkeiten in beide Richtungen hätte ausgehen können. Es war ein tolles Handballspiel, alles, was wir von diesem Topspiel erwartet und erhofft hatten, war auch drin", so Wiegert über das Match gegen Berlin. "Auch wenn nicht alles in diesem Spiel optimal lief, hat die Mannschaft es geschafft, mit Rückschlägen umzugehen, und darüber war ich erleichtert."

Dass so ein Highlight nur relativ kurz zelebriert werden darf, ist für den 44-Jährigen kein Problem: "Ich bin froh, dass wir wieder spielen. Es muss immer weitergehen. Wir haben jetzt den Luxus, eine ganze Woche zu haben, um uns vorzubereiten."

Diese Vorbereitung gestaltete sich nicht nur durch Training, sondern auch durch mentale Erholung: "Die Jungs haben länger freibekommen als gewohnt, das hängt aber nicht mit dem Sieg gegen Berlin zusammen. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu entschleunigen, dann mache ich das. Ich hoffe, wir haben dadurch dann auch mehr Kraft und Energie am Wochenende", so Wiegert.

Die Pausenzeiten für die Spieler seien individuell. Ihm ginge es besonders auch um die Nationalspieler, die sich nach den letzten Wochen diese Ruhezeiten verdient haben.