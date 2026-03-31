SC Magdeburg gefragt: Wiegert erwartet "heißen Tanz" gegen Göppingen
Magdeburg - Nach dem so wichtigen Sieg im Topspiel gegen die Füchse Berlin steht für den SC Magdeburg am kommenden Sonntag (18 Uhr/dyn) die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga an. Dann geht es für die Mannschaft von Bennet Wiegert (44) auswärts gegen FRISCH AUF! Göppingen.
"Es war wirklich emotional, und ich kann schon gut einschätzen, dass das mit Kleinigkeiten in beide Richtungen hätte ausgehen können. Es war ein tolles Handballspiel, alles, was wir von diesem Topspiel erwartet und erhofft hatten, war auch drin", so Wiegert über das Match gegen Berlin. "Auch wenn nicht alles in diesem Spiel optimal lief, hat die Mannschaft es geschafft, mit Rückschlägen umzugehen, und darüber war ich erleichtert."
Dass so ein Highlight nur relativ kurz zelebriert werden darf, ist für den 44-Jährigen kein Problem: "Ich bin froh, dass wir wieder spielen. Es muss immer weitergehen. Wir haben jetzt den Luxus, eine ganze Woche zu haben, um uns vorzubereiten."
Diese Vorbereitung gestaltete sich nicht nur durch Training, sondern auch durch mentale Erholung: "Die Jungs haben länger freibekommen als gewohnt, das hängt aber nicht mit dem Sieg gegen Berlin zusammen. Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu entschleunigen, dann mache ich das. Ich hoffe, wir haben dadurch dann auch mehr Kraft und Energie am Wochenende", so Wiegert.
Die Pausenzeiten für die Spieler seien individuell. Ihm ginge es besonders auch um die Nationalspieler, die sich nach den letzten Wochen diese Ruhezeiten verdient haben.
Bennet Wiegert erwartet "heißen Tanz" gegen FRISCH AUF! Göppingen
Der kommende Gegner wird für die Elbestädter ebenfalls alles andere als ein Selbstläufer. Göppingen hat die letzten vier Spiele in der Bundesliga alle gewonnen und befindet sich in diesem Kalenderjahr in einer sehr guten Verfassung.
"Göppingen ist im Flow, sie sind gut in 2026 reingekommen. Sie punkten gut, das wird sicherlich ein heißer Tanz. Das ist immer ein verdammt schweres Auswärtsspiel, aber wem muss ich das noch erzählen", schaut Wiegert mit viel Respekt auf die Partie.
Auch wenn die Partie in der Hinrunde klar an die Grün-Roten ging (37:26), ist das für Wiegert kein Faktor: "Das ist nicht mit dem Hinspiel zu vergleichen. Sie haben jetzt auch ein paar Veränderungen im Kader vorgenommen und einen Schritt nach vorne gemacht. Ich erwarte taktisch da wirklich etwas Anspruchsvolles und eine heiße Atmosphäre."
Trotz dieser Veränderungen bei Göppingen gibt sich der 44-Jährige berechtigterweise optimistisch: "Wir fahren da mit einem guten Gefühl hin, nach dem Sieg gegen Berlin."
Titelfoto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa