SCM-Neuzugang Serradilla: Die Höhen und Tiefen seiner Karriere

Magdeburg - Am Donnerstag gab der SC Magdeburg bekannt, dass Antonio Serradilla (27) in der kommenden Saison wieder an der Elbe spielen wird. Dabei war vor wenigen Jahren sogar unsicher, ob der 27-Jährige überhaupt noch Handball spielen wird.

Antonio Serradilla (r., 27) spielt mit Sportbrille. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der Spanier hatte in der Vergangenheit mit vielen Höhen und Tiefen zu kämpfen. Zu der dunkelsten Stunde seiner Karriere gehört sicherlich das Jahr 2021. Im April löste sich die Netzhaut an seinem rechten Auge, die Ärzte entdeckten einen Tumor.

Der damals 22-Jährige entschied sich dafür, sein betroffenes Auge operativ entfernen zu lassen. Der Eingriff verlief ohne Schwierigkeiten und nur fünf Monate später stand der Serradilla wieder auf dem Feld.

Dass er weiterhin auf diesem Niveau Handball spielen kann, sieht er alles andere als selbstverständlich an: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch Handball spielen kann. Ich danke Gott dafür", sagt er der Bild.