SCM-Neuzugang Serradilla: Die Höhen und Tiefen seiner Karriere
Magdeburg - Am Donnerstag gab der SC Magdeburg bekannt, dass Antonio Serradilla (27) in der kommenden Saison wieder an der Elbe spielen wird. Dabei war vor wenigen Jahren sogar unsicher, ob der 27-Jährige überhaupt noch Handball spielen wird.
Der Spanier hatte in der Vergangenheit mit vielen Höhen und Tiefen zu kämpfen. Zu der dunkelsten Stunde seiner Karriere gehört sicherlich das Jahr 2021. Im April löste sich die Netzhaut an seinem rechten Auge, die Ärzte entdeckten einen Tumor.
Der damals 22-Jährige entschied sich dafür, sein betroffenes Auge operativ entfernen zu lassen. Der Eingriff verlief ohne Schwierigkeiten und nur fünf Monate später stand der Serradilla wieder auf dem Feld.
Dass er weiterhin auf diesem Niveau Handball spielen kann, sieht er alles andere als selbstverständlich an: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch Handball spielen kann. Ich danke Gott dafür", sagt er der Bild.
Aktuell ist der 27-Jährige mit dem spanischen Nationalteam bei der Europameisterschaft und konnte das Auftaktspiel gegen Serbien mit 29:27 gewinnen. Er selbst steuerte einen Treffer bei.
Welche Aufgabe hat "Serra" beim SCM?
2024 kam er erstmals zum SC Magdeburg, bevor er, mit dem Champions-League-Titel in der Tasche, nach einer Saison zum TVB Stuttgart wechselte. Doch der Kontakt zum Trainerteam brach nie ganz ab und in der kommenden Saison ist Serradilla wieder an alter Wirkungsstätte zurück.
Der 27-Jährige gab sein Profidebüt in Spanien im Jahr 2018 und kommt mittlerweile auf 19 Nationalspiele im spanischen Trikot, wobei er als linker Rückraumspieler 13 Tore erzielen konnte. Er ist 1,98 Meter groß und gilt als Abwehrspezialist.
Beim TVB Stuttgart kam der Defensivakteur allerdings auch im Angriff zum Einsatz und hat seine offensiven Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für den SC Magdeburg ist er auch wegen seiner Variabilität so wertvoll.
Ob SCM-Coach Bennet Wiegert (43) diese Flexibilität nutzen wird und Serradilla auch im Angriff einsetzen wird, ist noch unklar.
