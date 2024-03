Thomalla-Ex im Babyglück: Kult-Keeper präsentiert lässig seinen Nachwuchs!

Stuttgart - Vom Kasten an die Krippe! Der langjährige deutsche Handball-Nationaltorwart Silvio Heinevetter (39) ist Papa geworden. Das offenbarte der Thüringer seinen Followern am Mittwoch auf Instagram.

Rund 15 Jahre lang hütete Silvio Heinevetter (39) das Tor der deutschen Handball-Nationalmannschaft. © Sven Hoppe/dpa

Lässig mit Wollmütze auf dem Kopf, Hand in der Tasche und Heißgetränk am Mund posiert der 206-fache DHB-Keeper in dem geteilten Foto, während sein niedlicher Nachwuchs im Tragegurt an seiner Brust chillt.

Schon im vergangenen August kamen Gerüchte auf, dass der 39-Jährige und seine Freundin Antonia, die er kurz darauf im Oktober geheiratet hat, ein Kind erwarten sollen. Offiziell hat der Handball-Star die Spekulationen aber nie bestätigt.

Den stichhaltigsten Hinweis auf die anstehenden Vaterfreuden gab ausgerechnet seine Ex-Partnerin Simone Thomalla (58), die dem "Langschläfer" damals herzliche Glückwünsche sendete.

Heinevetter und die deutsche Schauspielerin waren von 2009 bis 2021 zusammen, ehe sich das Paar nach zwölf Jahren "einvernehmlich" getrennt hat.

Anfang 2023 erschien der Olympia-Teilnehmer von 2016 dann mit seiner neuen Flamme bei einer Gala und nur ein gutes Jahr später lässt sich wohl kaum noch leugnen, dass die Studentin aus Kassel das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat.